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    • 1 doların sırrı üzerindeki harf değil, buymuş!

    Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, yakalanan FETÖ'cü örgüt üyelerinin üzerinden çıkan 1 dolarların sırrı çözüldü. Dolarların üzerinde yer alan rakamların, örgüt içinde kişinin kimlik numarası olarak kullanıldığı ve örgütün üyesi olduğunun göstergesi olduğu belirtildi

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 09:50
    1 doların sırrı üzerindeki harf değil, buymuş!
    FETÖ/PDY örgütünün darbe girişiminin ardından örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan asker, vali, kaymakam, polis ve sivillerin üzerlerinde, evlerinde çıkan 1 dolarlar analiz edildi. Sık sık gündeme gelen F, G, H ve L serisi 1 dolarların üzerindeki harflerin değil, rakamların kişinin örgüt üyesi olup olmadığının şifresi olduğunu ortaya çıktı. Tutuklanan üst düzey örgüt üyelerinin verdiği ifadeleri değerlendiren ve 1 doların üzerindeki rakamları araştıran Milli İstihbarat Teşkilatı, sonunda örgüt içindeki kilidi kırdı. Dolarların üzerindeki rakamların, kişinin örgüt içindeki kimlik ve sicil numarası olduğu belirlendi. Üzerinde 1 dolar olan bir kişi, FETÖ'nün Afrika ve Türki Cumhuriyetleri'nde bulunan okullarını ziyaretlere gittiğinde kendisinden 1 dolar istendiği, bu paranın üzerindeki seri numarasının, bilgisayar ağı üzerinden sorgulandığında, kişinin örgüt üyesi olup olmadığının tespit edildiği bildirildi.

    Örgüt üyelerinin, akıllı cep telefonlarına yükledikleri 'ByLock' ve 'Asphalt 8: Airborne' isimli programların yanı sıra 'Eagle' programını da kullandıkları belirlendi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Dolar, 1 Dolar şifresi

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