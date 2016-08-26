Haber Kaynağı: DHA

FETÖ/PDY örgütünün darbe girişiminin ardından örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan asker, vali, kaymakam, polis ve sivillerin üzerlerinde, evlerinde çıkan 1 dolarlar analiz edildi. Sık sık gündeme gelen F, G, H ve L serisi 1 dolarların üzerindeki harflerin değil, rakamların kişinin örgüt üyesi olup olmadığının şifresi olduğunu ortaya çıktı. Tutuklanan üst düzey örgüt üyelerinin verdiği ifadeleri değerlendiren ve 1 doların üzerindeki rakamları araştıran Milli İstihbarat Teşkilatı, sonunda örgüt içindeki kilidi kırdı. Dolarların üzerindeki rakamların, kişinin örgüt içindeki kimlik ve sicil numarası olduğu belirlendi. Üzerinde 1 dolar olan bir kişi, FETÖ'nün Afrika ve Türki Cumhuriyetleri'nde bulunan okullarını ziyaretlere gittiğinde kendisinden 1 dolar istendiği, bu paranın üzerindeki seri numarasının, bilgisayar ağı üzerinden sorgulandığında, kişinin örgüt üyesi olup olmadığının tespit edildiği bildirildi.Örgüt üyelerinin, akıllı cep telefonlarına yükledikleri 'ByLock' ve 'Asphalt 8: Airborne' isimli programların yanı sıra 'Eagle' programını da kullandıkları belirlendi.