11 erkek çocuğuna tecavüz etmişti. Cezaevinde ölü bulundu

Adana'da, 11 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulduğu suçlamasıyla tutuklanan 56 yaşındaki Salih Bolat, cezaevinde ölü bulundu

Evine çağırdığı yaşları 8 ile 12 arasında değişen erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Salih Bolat, 26 Eylül'de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve "Ben hastayım, cezaevinde fazla yaşamam, kendimi öldürürüm" diyen Bolat, mahkemece tutuklandı.



Yargılaması süren Salih Bolat, dün akşam saatlerinde cezaevindeki koğuşun banyosunda fanilayla demir parmaklıklara asılı bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Bolat'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.