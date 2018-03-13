11 kişiye mezar olan jet, arıza nedeniyle düşmüş

İran Havacılık Kurumu, 11 kişiye mezar olan Türk jetinin teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı. Kurum, "Uçak önce alçaldı, sonra da radardan kayboldu" dedi

11 kişiye mezar olan jet, arıza nedeniyle düşmüş

İran Havacılık Kurumu, önceki gün İran'da düşen Türk özel jeti pilotunun İranlı yetkililerden acil iniş izni istediği, İran'ın buna izin vermediği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı.

Yazılı açıklama yapan İran Havacılık Kurumu, Türk uçağının düşmeden önce İran'dan acil iniş isteğinde bulunduğuna dair, sosyal medya dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Türk pilotun bölgedeki Hava Trafik kontrol Merkezi'yle temasa geçerek teknik arıza yaşadığını ve alçalması gerektiğini, uçağın alçaldıktan sonra hız kaybedip radardan kaybolduğu belirtildi.

Etiketler; #iran #iran uçak düşme
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