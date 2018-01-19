115 hamile çocuk skandalına Bakan'dan açıklama

115 çocuğun hamile olduğunun tespit edilmesiyle ilgili konuşan Aile Bakanı Kaya, "Sürecin takipçisi olacağız. Hiçbir istismar davasının kapanmasına izin vermeyeceğiz." dedi

Aile Bakanı Betül Sayan Kaya, İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 115 hamile çocukla ilgili konuştu. Kaya, "Sürecin takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.



Aile Bakanı Kaya hastanedeki hamile çocuk skandalına ilişkin, "Sürecin takipçisi olacağız. Sağlık bakanlığımız, adalet bakanlığımız, cumhuriyet başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlattılar. Avukatlarımız da yerinde takip ediyorlar. Ailelerle ilgili de çalışmalarımızı başlattık." dedi.



"BUGÜN İTİBARIYLA SOSYAL İNCELEME BAŞLATTIK"



Bakan Kaya, "Ayrıca olayda bahse konu olan çocuklarımızla ilgili de Bakanlık olarak bugün itibarıyla sosyal inceleme başlattık. Tüm çocuklarımızı evlerinde ailelerinin yanında ekiplerimiz ziyaret edecekler ve sosyal incelemelerini tamamlayacaklar." diye konuştu.



VALİ ŞAHİN: KİM NE KADAR SORUMLUYSA KARŞILIĞINI GÖRÜR



"Bizim verdiğimiz karar idari karar" diyen Şahin, "Yasa gereği bu kararımız hem taraflar hem de savcılarımız tarafından bölge idare mahkemelerine itirazen götürülür. Orada incelenir. Bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor. Oradan çıkan sonuca göre bir daha bir hukuki bir nitelik kazanacaktır. ya bizim kararımız onanacak ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır. Dün savcılık da açıkladı. Konunun resen memur yargılama hukukuna tabi olmadığını düşünerek Ekim ayında soruşturma açmış durumda. Devletimiz idarisiyle yargısıyla bir bütündür. Devletimizin en yetkili organı yargı harekete geçmiş durumda. Kamuoyunda söyle bir algı oluşmasın; Bunların takibi yapılmıyor, peşi bırakılıyor. İnsanlar görevlerini yapmıyor. Hayır. Dosyalara baktığınızda arkadaşlar gayretle görev yapmaya çalışmışlar. Bir takım eksik, yanlış varsa kendi süreci içinde yapılır. Kim ne kadar sorumluysa karşılığını görür" yanıtını verdi.



SAĞLIK BAKANI: KİMİN İHMALİ VARSA ORTAYA ÇIKARACAĞIZ



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, durumdan derin üzüntü duyduklarını belirterek " Sağlık Bakanlığı bu sıcak hadise için polisiye rol üstlenip çözmeye kalkışırsa o zaman biliniz ki bu hastalar hastanelerden çekinir ve merdivenaltı dediğimiz yola doğru gider. Bu sorunu çözmeye Sağlık Bakanlığı tek başına soyunamaz" dedi.



Demircan, "Bugünün sorunu değil, uzun yılların sorunu. Toplumumuz böyle bir sorunla devam edemez, çözmeli. Bu üzücü olayda bir yanlışlık yapıldıysa ortaya çıkarmak için gerekli denetim mekanizmamızı harekete geçirdik. Rapor geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız. Kimin ihmali ya da hatası varsa ortaya çıkaracağız" diye ekledi.





''ÖNCE YÖNETİCİLERLE PAYLAŞILMASI LAZIM''



Hazırladığı tutanakla durumu savcılığa ihbar eden hastane görevlisi hakkında inceleme başlatıldığı iddialarını da yanıtlayan Demircan, "Rapor gelmediği için değerlendirme yapmak doğru olmaz. Mevzuat gereği, böyle bir durum tespit ettiyse, bu bilgiyi yöneticilerle paylaşması lazım. Konunun ilgili bakanlığı var, bu bilgiyi bakanlığa bildirmeliydi" diye konuştu.





115 ÇOCUĞUN HAMİLE OLDUĞU NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTI?



İstanbul'da özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017'nin ilk 5 ayında, 39'u Suriyeli, 38'i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmedi. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.'nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.