12 şehidin cenazesi, bugün olay yerinden alınabildi

Dün Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazesi bugün sabah olay yerinden alındı

Dün Tunceli 'de düşen helikopter de şehit olan 12 kişinin cenazesi, bugün sabah olay yerinden alındı ve Elazığ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Düşmeden önce canlı yayın yapmışlar

Şehitlerin isimleri belli oldu

Dün Tunceli'de içinde 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay, 2 pilot ve 1 teknisyenin bulunduğu helikopter kötü hava şartları nedeniyle düşmüştü. Hemen arama kurtarma çalışmalarına başlanmış, akşam saatlerinde enkaza ulaşılmıştı. Ancak kazadan kimse kurtulamadı.Dün kötü hava şartları ve yolun kapalı olması nedeniyle alınamayan cenazeler bugün saat 06.00 sıralarında enkaz bölgesinden alındı. Cenazeler ekipler tarafından Elazığ'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Gece boyunca ekipler ise enkaz başında dönüşümlü olarak nöbet tuttu.Öte yandan düşmene hemen önce helikopterde bulunanların canlı yayın yaptığı öğrenildi. Canlı yayını helikopterde bulunan şehit polisin yaptığı ve görüntülerde helikopterin içinden çekilmiş dağların görüntüsünün de olduğu belirlendi.Düşen helikopterde şehit olan kişilerin isimleri de belli oldu. Şehitlerimizin isimleri şöyle: Hakim Onur Alan, komiser Pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, polis memurları Ekrem Dereli, Saadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Güdendede.