13 kahraman askerin şehit olduğu helikopter 300 metreden düştü, mühimmatı infilak etti

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nden havalandıktan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen aralarında 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 askerin şehit olduğu elim helikopter kazasının ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Helikopterin yüksek gerilim hatlarına takıldıktan sonra 300 metre yükseklikten yere çakıldığı, çıkan yangında içerisinde bulunan mühimmatın da patladığı ifade edildi. Tümgeneral Aydın ve beraberindekilerin üs bölgelerini denetlemeye gittikleri, akşam Şenoba'da iftar açtıktan sonra birliğe dönüşe geçtikleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi

Kuzey Irak sınırına yakın olan Şenoba Beldesi'ndeki üs bölgelerini denetlemek üzere dün sabah saatlerinde Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan ayrılan Tümen Komutanı ve Kato Dağı operasyonunu yöneten Tümgeneral Aydoğan Aydın ile birlikte 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş ve 2 uzman çavuş olmak üzere 13 askeri personeli taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili detayları belli oldu. Dün gün boyunca askeri üs bölgelerini denetleyen Tümgeneral Aydın ve beraberindeki askeri heyet, akşam saatlerinde Şenoba Beldesi'nde iftar açtıktan sonra tümene dönmek üzere havalandı.



300 METREDEN YERE ÇAKILDI



Saat 20.55 sıralarında geçtiği vadinin her iki yamacında bulunan yüksek gerilim direklerine bağlı tellere takılan Couger tipi helikopter, ekseni etrafından dönerek yaklaşık 300 metre yükseklikten yere çakıldı. Alev alan helikopterde mühimmat infilak etti. Parçalanan helikopterdeki personelin tamamı şehit düştü.



VADİDEN GEÇEN NEHRİN DİĞER KIYISINA DÜŞTÜ



Düşen helikopter, anayoldan yaklaşık 3 kilometre vadi içerisine düştüğünü belirten yetkililer, helikopterin Şenoba Beldesi'nin içinden geçen nehrin diğer kıyısına düştüğünü, gece şartlarında bu yüzden enkaza geç ulaştığını söyledi.



GÜVENLİK KORUCULARI VE KÖYLÜLER YARDIMA KOŞTU



Helikopterin düşmesiyle birlikte çevre köylerde bulunan güvenlik korucuları ve çok sayıda köylü, enkaza ulaşmak için arama kurtarma birliklerine yardımcı olmak için olay bölgesine geldi. AFAD ve 112 ekipleri halen bölgede intikal etti. Helikopterin düştüğü bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.



Olay yeri inceleme ekipleri şehitlerin cenazelerinin hastanelere taşınmasının ardından başladığı çalışmalarına halen devam ediyor.







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