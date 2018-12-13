14 kadını evlenme vaadiyle kandırdı, yakalandı

Ankara'da, kendini üst düzey bürokrat veya iş insanı olarak tanıtarak 14 kadını evlendirme vaadiyle 200 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara karışan 'Casanova' lakaplı Mikail Ö., polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu Sakarya'da yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mikail Ö., tutuklandı

14 kadını evlenme vaadiyle kandırdı, yakalandı
13 Aralık 2018 Perşembe 09:35

Ankara'da sosyal medyadan ve çeşitli yollardan tanıştığı kadınlara kendini üst düzey bürokrat, müteahhit, Kültür Bakanlığı'nda sanatçı ya da sanayici iş adamı olarak tanıtan ve evlenme vaadiyle 200 bin TL dolandıran 'Casanova' lakaplı Mikail Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bolu, Kocaeli ve İstanbul'da 3 ay saklandığı belirlenen Mikail Ö., polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Mikail Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmak isteyen kadınlara, babasının emniyet müdürü olduğunu söyleyerek tehdit ettiği ve bu şekilde şikayetten vazgeçirdiği ileri sürüldü. 8'i dolandırıcılık olmak üzere 21 ayrı suç kaydı bulunan Mikail Ö., Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #casanova #evlilik vaadi dolandırma
Önceki Haber
4 yaşındaki çocuk babasını vurdu!
Sonraki Haber
İYİ Parti ve CHP ittifak için anlaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.