14 kardeşin 7.'si TEOG birincisi oldu

Türkiye gündemine 16 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile gelen Siirt'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü bu kez bir başarı öyküsü ile kendini gösterdi

Köyde güvenlik koruculuğu yapan Aydın Açıkça'nın 14 çocuğundan 14 yaşındaki Esma Açıkça, TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yaparak Türkiye 1'incilerinden biri oldu. Özel bir eğitim almadan kalabalık bir ailede gösterdiği azimle Türkiye 1'incisi olan Esma Açıkça, ailesinin, okul idaresinin ve öğretmenlerinin kendisine çok büyük katkı sunduğunu belirterek, "Büyük bir üniversite okuduktan sonra doktor olup köyümde hizmet vermek istiyorum" dedi.



17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybetiği maden faciası ile gündeme gelen Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü, bu kez bir başarı hikayesi ile yeniden Türkiye gündemine geldi. Maden Köyü Park Ortaokulu son sınıfı öğrencisi Esma Açıkça, girdiği TEOG sınavında 120 soruya doğru cevap vererek, Türkiye birincisi oldu. 10 kız, 4'ü erkek 14 kardeşin 7'incisi olan Esma Açıkça, öğretmenlerin desteğiyle bu başarıya ulaştığını belirterek şunları söyledi:



"Bu kadar kalabalık bir ailem olmasına rağmen annem ve babam ile kardeşlerim bana hep destek oldu. Okulda da sınıf öğretmenlerim ve okul idaresi çalışmamda çok büyük emekler sarf etti. Benim hedefim doktor olmak. Ama öncesinde büyük bir üniverisitede okumak istiyorum. Doktor olduktan sonra da köyümde hizmet vermek istiyorum."





ÖĞRETMENİ: GURUR DUYDUK

SEVİNCİNİ AİLESİYLE PAYLAŞTI

Sınıf öğretmeni Selma Karakaş da, Esma'nın elde ettiği başarı ile grurulandığını belirterek, "Çok gurur duyduk. Gerek okul idaresi, gerekse ben üzerimize düşen görevi yaptık. Esma'yı büyük yerlerde göreceğimden emindim. Esma da bu başarıyı elde ederek ilk adımı attı. Esma ile gurur duyuyorum" diye konuştu. Okul arkadaşları, öğretmenleri ve okul idarecileri tek tek Esma Açıkça'yı kutlayarak başarılarının devam etmesini diledi.Babası ile birlikte eve giden Esma, kendisini kapıda karşılayan annesi Kamile Açıkça'ya müjdeyi verdikten sonra elini öptü. Daha sonra diğer kardeşlerinin tebrik ettiği Esma, bu mutluluğunu kardeşleriyle paylaştı. Güvenlik koruculuğu yapan baba Aydın Açıkça şöyle konuştu:"Benim 14 çocuğum var. 10'u kız 4'ü erkek. Bunlar arasında kız ve erkek ayırımı yapmadım, yapmayacağım. Hepsini okudukları yere kadar okutmaya çalışacağım. İmkanlarım kısıtlı olmasına rağmen Esma ve diğer çocuklarımı okutuyorum. Bu gün de Esma ailemizi gururlandırdı ve Türkiye1'incisi oldu. Çok mutluyum. Esma'yı çok büyük yerlerde göreceğime inanıyorum. Çocuklarımın daha iyi ve güzel eğitim görmeleri için yardım bekliyorum."Güvenlik korucusu baba Aydın Açıkça'nın 2 eşi olduğu, Esma'nın da ilk eşi Kamile'nin çocuğu olduğu belirtildi. Baba Açıkça'nın ilk eşi Kamile'den 11, ikinci eşi Kadriye'den ise 3 çocuğu bulunduğu kaydedildi.