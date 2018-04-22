15 CHP'li milletvekili İYİ Parti'ye geçti... CHP'den ilk açıklama

15 CHP'linin İYİ Parti'ye geçişiyle ilgili olarak TBMM'de açıklama yapıldı

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Toplumun daha fazla kutuplaşmasına izin vermeyeceğiz.

CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımız sürdüreceğiz.

Demokrasinin kazanması için bu adımı atıyoruz.

15 milletvekilimiz CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar.

Demokrasimiz için İYİ Parti'ye katılma kararı aldılar.

Türkiye ve demokrasimize hayırlı olsun.

Arkadaşlarımız demokrasi gaspına zırh olmuşlardır.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ BÜLENT TEZCAN ŞUNLARI SÖYLEDİ:

15 arkadaşımız bir parti göreviyle CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu, tarihi bir sorumluluk tarihi bir görevdir. tarih onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görev nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır.

Bu, zor bir görevdir. Bu attığımız adım demokrasinin önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır.

Bu tuzak dünkü YSK'daki tartışmayla açığa çıkmıştır. Kurul bir karar veremedi. Çok basit bir karar her seçimde kolaylıkla verilir. Kurul'un bu kararı pazartesiye ertelemesi sinsi planlar olduğunu göstertiyor.

81 milyon vatandaşın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Ve şimdi bu noktada mertliği bozacak adımlar atmanın peşindesiniz er meydanı şartların yaratmak bizim görevimiz.

15 arkadaşımız fedakarca bu adımı attılar. Bu karar Türkiye'yi demokrasiye taşıma kararıdır. 24 Haziran'a kadar başka tuzakların da kurulabileceğini biliyoruz. Bu halede olduğu gibi bundan sonraki süreçte de CHP büyük demokrasi davasını zafere ulaştırmak için CHP gerekli her adımı atacaktır.