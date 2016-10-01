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    • 15 Temmuz darbecilerine 1'er milyon TL tazminat iddiası

    15 Temmuz ihanetine imza atan üniformalı teröristlere ödül gibi tazminat geliyor. General düzeyindeki darbecilerin her biri, OYAK’tan 1'er milyon TL’ye varan tutarlarda emeklilik ikramiyesi alacak. Şehit yakınları bu paraya devletin el koymasını istiyor

    01 Ekim 2016 Cumartesi 13:53
    15 Temmuz darbecilerine 1'er milyon TL tazminat iddiası
    27 Mayıs 1960 darbesinden hemen sonra, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak 'TSK mensuplarına sosyal yardımlar sağlamak' amacıyla kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), 15 Temmuz darbe girişimine katılan cuntacılara ikramiye dağıtmaya hazırlanıyor. TSK'dan sözkonusu darbecilere ilişkin yazı bekleyen OYAK, 15 Temmuz hainlerine bugüne kadarki maaş kesintileri üzerinden faiziyle birlikte emeklilik tazminatı ödeyecek. İhanetin öndegelen isimlerinden tutuklu orgeneraller Akın Öztürk ile Adem Huduti, başvuru yapmaları halinde yaklaşık 900'er bin lira paranın sahibi olacak. 1973 girişli bu iki isim, faiziyle birlikte alacakları tazminatla servete konarken, darbeci hainlerden Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Şehit Ömer Halisdemir ise TSK'ya 1999 girişli olduğu için sadece 90 bin lira alacak. Şehit yakınları 15 Temmuz'da millete ve devlete milyarlarca liralık zarar veren, yüzlerce çocuğu anne-babasız bırakan hainlerin OYAK'tan alacakları paralara 'darbe tazminatı' olarak el konulmasını istiyor.

    ŞEHİT AİLELERİ RAHATSIZ

    OYAK'tan edinilen bilgiye göre, bu konu hakkında herhangi farklı bir yönetim kurulu kararı yok. Yani emeklilik tazminatı almaya hak kazanmış TSK mensupları, istenen evraklarla başvuru yaptığı takdirde parayı alabilir. Darbecilerle vatan evlatlarının aynı kefeye konulmasından rahatsız olan şehit yakınları, OYAK'ın bu uygulamasından rahatsız. 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Dursun Acar'ın eşi Özgül Acar, FETÖ'cü teröristlerin böyle bir hakkı olmaması gerektiğini ifade ederek, “Eğer böyle bir uygulama varsa, bu durum 15 Temmuz girişiminden daha ağır bir ihanettir" ifadelerini kullandı.
    Anahtar Kelimeler: Oyak, Oyak Tazminat, Darbeci Tazminat

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