15 Temmuz gazilerine ödenen maaşla ilgili Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bazı basın yayın organlarında yer alan "15 Temmuz gazilerinin tamamına maaş ödendiği, ayrıca bu gazilere terörle mücadele gazilerinden daha yüksek ödeme yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan "Gazilere 2 bin TL maaş" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereğinin doğduğu belirtildi.



Söz konusu haberlerde, "15 Temmuz gazilerinin tamamına maaş ödendiği, ayrıca bu gazilere terörle mücadele gazilerinden daha yüksek ödeme yapıldığı" algısının oluşturulduğu aktarılan açıklamada, her iki iddianın da doğru olmadığı ifade edildi.



Açıklamada, "Terörle mücadelede yaralanan ve malullüğü söz konusu olmayan kişilere aylık bağlanmadığı gibi 15 Temmuz'da yaralanan ve malullüğü bulunmayan vatandaşlarımıza da aylık bağlanmamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan son verilere göre, 2 bin 723 15 Temmuz gazisinden sadece 258'ine maaş ödenmektedir." bilgisi yer aldı.



15 Temmuz gazilerine maaş bağlanması işlemlerinde, "Gazilerin yaralanma durumlarına göre, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ve 1053 sayılı Nizamname'deki dereceler çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her malulün değerlendirilmesi" sonuçlarının esas alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"667 sayılı KHK ile yapılan düzenlemede, gazilerimizin, maluliyet derecelerine göre yüzde 60 ve üzeri engelli olması gerekir. Bu kapsamda gazilik maaşı bağlanan 95 gazi bulunmaktadır. Bu gazilerin maaşı da sabit olmayıp, 1 ila 6 arasındaki maluliyet derecelerine göre değişmektedir. Ödenen aylık tutarı, en düşük 2 bin 687 lira, en yüksek 3 bin 805 liradır."



Açıklamada, 684 sayılı KHK'da yapılan düzenlemeye göre de gazilerin 1053 Sayılı Nizamnameye göre derece tespitinin yapılması gerektiği anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:



"Buna örnek olarak, 'sağ veya sol elinin bazı parmaklarının yokluğu' bulunan bir gazimiz bu kapsamdadır. Bu kapsamda gazilik maaşı bağlanan 163 gazi bulunmaktadır. Bu gazilerin maaşı da sabit olmayıp, 4 ila 6 arasında değişen maluliyet derecelerine göre değişmektedir. Ödenen aylık tutarı, en düşük bin 505 lira 10 kuruş, en yüksek 2 bin 298 lira 70 kuruştur. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, toplam 2 bin 723 gazimizden 2 bin 465'ine ilgili malullük dereceleri bulunmadığından herhangi bir biçimde maaş bağlanmamıştır."





15 Temmuz gazileri ile terör gazilerine ödenen maaş



Bazı haberlerde yer alan "15 Temmuz gazisine ödenen maaşın terör gazisine ödenen maaştan daha yüksek olduğu" iddiasının da gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, gazilerin maaşının belirlenmesinde maluliyet dereceleri için 1053 sayılı Nizamname'nin esas alındığı, dolayısıyla bir gazinin maaşının belirlenmesinde dikkate alınan tek unsurun maluliyet derecesi olduğu kaydedildi.



Açıklamada, bu iddialara yönelik de şu ifadelere yer verildi:



"Nitekim terörle mücadele ederken yaralanan ve malullük derecesi aynı olan bir er veya erbaşın maaşı ile 15 Temmuz'da yaralanan sivil statüsündeki gazinin maaşı arasında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Aynı şekilde 15 Temmuz'da yaralanan bir polisimiz ile Nusaybin'de terörle mücadele ederken yaralanan bir polisimizin malullük derecesi aynı ise her iki polisimize de aynı maaş tutarı ödenmektedir."