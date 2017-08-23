16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Rize’de E.K. (16), ailesinden habersiz aldığı otomobille dereye uçtu. Kazada araçta bulunan Özkan Kut (15) ve Buğrahan Kut (15) öldü, 3 kişi yaralandı

16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. E.K. ailesinden habersiz aldığı park halindeki 53 DL 507 plakalı otomobile yakınlarını da bindirerek gezmeye çıktı. Kontrolden çıkan araç Pazarköy Deresi’ne uçtu. Bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada Özkan Kut olay yerinde, Buğrahan Kut ise kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçta sürücü E.K. ile Ceyhun Kut (16), Yunus Emre Kut (13) yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #kaza #trafik kazası
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