17 yaşındaki kızı zorla öpmeye çalıştı 4 yıl ceza aldı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce o sırada lise birinci sınıf öğrencisi olan N.K. (17) adlı kızı merdiven boşluğunda sıkıştırıp 5 lira vererek dudağından öpmeye kalkıştığı iddiasıyla yargılanan M.K. (73), 4 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı

Manavgat'ta 2016 yılı Kasım ayında 15 yaşında olan lise 1'inci sınıf öğrencisi N.K.'yı 5 lira vererek öpmek istediği iddia edilen M.K. hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık M.K., mağdur N.K., tarafların avukatları ve yakınlarıyla psikolog bilirkişi katıldı.



SANIK SALON DIŞINA ÇIKARILDI



Duruşmada söz alan N.K.'nin avukatı Esra Unanç, kızın sanıktan korktuğunu, onunla aynı salonda ifade vermek istemediğini belirterek, M.K.'nın salon dışına çıkartılması durumunda ifade vermek istediğini aktardı. Mahkeme heyetinin uygun görmesi üzerine sanık salon dışına çıkartılırken, N.K. salona alındı.



'KURTULMAYA ÇALIŞIRKEN BENİ BOYNUMDAN ÖPTÜ'



N.K. ifadesinde, sanıkla aynı apartmanda oturduklarını, kendisini 5- 6 ay süresince her gün okuldan gelişinde beklediğini, bir defasında apartmanın merdiven boşluğunda boynundan öptüğünü anlattı. Olayın olduğu gün yine servisten indiğini, evlerinin yakınındaki markete uğradığını söyleyen N.K., "Marketten eve giderken M.K. de arkamdan geldi. Apartman girişinde merdivenin başında beni ellerimden sımsıkı tuttu. Bana 5 lira verdi ve 'Seni dudaklarından öpebilir miyim' dedi. Verdiği parayı yere atıp elinden kurtulmaya çalışırken beni boynumdan öptü. Elinden kurtulup eve kaçtım, annem gelince olanları anlattım" dedi.



'TEYZEN SENİ ÇAĞIRIYOR'



Mahkeme başkanının "Daha önce olanları neden anlatmadın" demesi üzerine N.K., "Kendisi bana, 'Ben yaşlıyım. Ailene anlatsan bile kimse sana inanmaz' dediği için anlatmadım" karşılığını verdi. Mahkeme başkanının "Daha önceden seni evine davet etti mi, sana başka sözler söyledi mi? Vücudunda başka yerlerine dokundu mu?" sorusuna N.K., "Bana sürekli olarak 'Biz seni çok seviyoruz, teyzen seni çağırıyor' diyordu ama ben evlerine hiç gitmedim. Başka yerime dokunmadı" diye yanıt verdi. N.K.'den sonra söz alan psikolog bilirkişi, kızın olayları algılayabilecek durumda olduğunu, bu nedenle ifadelerine itibar edilebileceğini belirtti.



'5 LİRA VERİP ÖPMEK İSTEMİŞ'



N.K.'nin annesi M.K., sanıkla yıllarca aynı apartmanda oturduklarını, sanığın eşi felçli olduğu için ara sıra yemek götürdüklerini söyledi. M.K., "Olay günü işten geldiğimde kızım yaşadıklarını anlattı. Merdiven boşluğunda kızımı sıkıştırmış, ona 5 lira verip öpmek istemiş. Kızım 5 lirayı atıp eve kaçmış. Benzer şeyleri daha önceden de yapmış ama bilgi sahibi değildim. Önce olanları da o gün öğrendim. Hemen eşimi aradım ardından polisi aradık" dedi.



'KIZIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'



Baba M.K., kendisinin olay günü iş yerinde olduğunu, eşinden telefon gelince haberdar olduğunu ve hemen eve geldiğini anlatarak, "Olayla ilgili polise şikayette bulunduk. Ayrıca olayın ardından kızımın psikolojisi bozulduğu için 12 yıldır oturduğum evi satarak başka mahalleye taşındık" diye konuştu.



'AKIL SAĞLIĞI SORUNU OLABİLİR'



Kendisi ve ailesinin ifadelerinin ardından N.K. salondan çıkarılırken, sanık M.K. içeri alındı. Savunma yapan M.K. ise olay günü yanında torunuyla birlikte evden çıkarak, markete ekmek almaya gittiğini, bu sırada N.K.'nin merdivenden düştüğünü görerek, yardım etmeye çalıştığını ve düştüğü yerden kaldırdığını öne sürdü. Kızın ailesiyle daha önce hiçbir husumeti olmadığını ve kendisine yöneltilen suçlamayı asla kabul etmediğini belirten M.K., "N.K.'nin akıl sağlığı sorunu olabilir. Annesi hep onu 'Akıllı ol kızım' diye döverdi. Benim 5 lira verdiğim söyleniyor. Neden vereyim? Parayı bulsam kendi torunlarıma veririm" dedi.



Duruşmaya katılan tanıklardan E.D., 1.5 yıl sanıkla aynı binada oturduğunu ve evlerine çok girip çıktığını aktararak, "Böyle bir olay görmedim. Mağdurun ailesiyle sanığın ailesi arasında herhangi bir husumet de yoktu" diye konuştu.



'BOYNUNDA 4- 5 SANTİMLİK EKİMOZ OLUŞTU'



N.K.'nin avukatı Esra Unanç ise ifade veren tanığın olay yerinde bulunmadığını, kolluk tarafından yapılan aramada 5 liranın bulunduğunu, doktor raporunda çocuğun boynunda 4- 5 santimlik ekimoz oluştuğunun belirlendiğini, N.K.'nin psikolojisinin bozulduğu için ailesinin oturduğu evi satmak zorunda kaldığını, ayrıca genç kızın ifadelerinden, sanığın benzer davranışları daha önce de gösterdiği için zincirleme suçtan yargılanması gerektiğini belirtti.



Sanık avukatı ise olayla ilgili iddiaların soyut olduğunu ve somut delil olmadığını, olay yerinde bulunduğu iddia edilen 5 lirada müvekkiline ait parmak izi çıkmadığını, bu nedenle beraat talep ettiklerini aktardı.



Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, çocuğun ailesi ve sanığın ailesi arasında daha önceden husumet bulunmadığını, beyanlarının istikrarlı olduğunu, sanığın yaptığı savunmanın ise suçtan kurtulma amaçlı olduğunu, bu nedenle sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme başkanının karar vereceklerini belirterek, son sözünü sorduğu M.K., "Bir diyeceğim yoktur" dedi. Verilen aranın ardından sanığa 'sarkıntılık yoluyla cinsel istismar' suçundan önce 3 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, suçun 'beden ve ruh olarak kendini savunamayacak kişiye karşı işlendiği' gerekçesiyle cezayı yüzde 50 oranında artırarak 4 yıl 4 ay 15 güne çıkardı. Mahkeme heyeti sanığın cezasında indirim uygulamadı. Kararda istinaf yolu açık olması ve cezanın 5 yıldan az olması nedeniyle tutuklama kararı alınmadı.