17 yaşındaki Kübra, burun ameliyatı sonrası öldü

Gaziantep'te, burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçiren 17 yaşındaki Kübra Özüberk, yoğun bakım ünitesinde 10 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Genç kızın babası Ümmet Özüberk, ameliyatta ihmal olduğunu öne sürerek, doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

Gaziantep'de burun ameliyatı olan 17 yaşındaki Kübra Özürberk, ameliyattan 10 gün sonra hayatını kaybetti



17 yaşındaki Kübra Özüberk, burnundaki kemik nedeniyle nefes almakta güçlük çekince ameliyat olmaya karar verdi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde muayenesi yapılan Kübra'ya ameliyat için 17 Ocak tarihi verildi.



Bu tarihte ameliyat olan genç kız, kemiğinde oluşan bir hasardan ötürü beyin kanaması geçirdi. Yoğum bakıma kaldırılan genç kız, bir daha uyanamadı ve hayatını kaybetti.



Acılı baba Ümmet Özüberk ise kızının ölümünde ihmal olduğunu söyledi. Acılı baba, ameliyatı yapan doktorlar hakkında suç duyursunda bulundu.



Kızının ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını isteyen baba Ümmüt Özüberk, çocuğunu güle oynaya ameliyata getirdiklerini ama sonucun bu olduğunu söyledi. Doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten acılı baba, başka canların yanmamasını istedi. Kızının akıllı, başarılı, hayat dolu bir çocuk olduğunu belirten baba Ümmet Özüberk, 'Gülümü kopardılar benden, cezalarını çeksinler' şeklinde konuştu.