18 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu!

Antalya'da 18 yaşındaki Ramazan Çidem, karın ağrısı nedeniyle yattığı yatağından bir daha kalkamadı

Antalya'nın Kepez İlçesi'ndeki olay bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre karın ağrısı çeken 18 yaşındaki Ramazan Çidem, evine giderek yattı. Uykuya dalan oğlundan ses çıkmayınca merak eden anne Nadiye Çidem oğluna seslendi. Oğlu ses vermeyen kadın durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemede gencin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Ekipler, gencin ölümüne neden olacak bir bulguya rastlamadı.



Oğlunun karın ağrısı nedeniyle eve geldiğini ve yattığını belirten anne ise gözyaşlarını tutamadı. Anne Çidem'in "Oğlum çok küçüktü. Saftı, temizdi. Ölmüş olamaz. Bir daha baktınız mı?" diyerek gözyaşı dökmesi üzerine polis ekipleri de "Baktık annecim. Doktorlar da baktı. Maalesef. Başınız sağ olsun" diyerek karşılık verdi.



Ramazan Çidem'in cenazesi morga kaldırılırken, gencin kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında belli olacak.