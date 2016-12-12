2 ay önce evlenmişti... Bugün şehit oldu

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bulunan polis memuru Tugay Can Kızılırmak bugün hayatını kaybetti

2 ay önce evlenmişti... Bugün şehit oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polislerden biri olan Kızılırmak'tan gelen acı haber, hastanede bekleyen yakınlarını göz yaşlarına boğdu.. Şehit polisin acılı yıkınları terörü lanetledi. Şehidin amcası 26 yaşındaki Tugay Can Kızılırmak'ın 2 ay önce evlendiğini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis #şehit #beşiktaş şehit
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