2 ay önce evlenmişti... Bugün şehit oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polislerden biri olan Kızılırmak'tan gelen acı haber, hastanede bekleyen yakınlarını göz yaşlarına boğdu.. Şehit polisin acılı yıkınları terörü lanetledi. Şehidin amcası 26 yaşındaki Tugay Can Kızılırmak'ın 2 ay önce evlendiğini söyledi.
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