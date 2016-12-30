2 bin 700 kadınla aldatıldığını öne sürdü, boşanma davası açtı

Kocasının kendisini 2 bin 700 kadınla aldattığını öne süren kadın boşanma davası açtı

Mimar A.K. ve özel bir hastanenin yönetim kurulu üyesi L.K. 5 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Ancak bu süre sonunda aldatıldığından şüphelenen kadın, kocasına anlaşmalı boşanmak istediğini söyledi. Koca L.K. ise eşinin bu teklifini kabul etmedi ve eşinin tüm kredi kartlarını da iptal etti.



Bunun üzerine A.K. boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açan kadın, kocasının kendisiyle çok az birlikte olmaya başladığını ve bu durumdan şüphelendiğini söyledi. Kocasının sosyal medya hesaplarından 2 bin 700 kadına aşk mesajları gönderdiğini ve de cinsel içerikli fotoğraflar attığını ileri süren kadın, eşinden boşanmak istedi.



İddiaya göre kadın bu mesajları önce eşinin kız kardeşine gösterdi. Kız kardeşi de A.K.'ye bu durumun farkında olduğunu söyledi. Bu konuşma sonrasında A.K. eşine anlaşmalı boşanmayı teklif etti. Eşi L.K. ise bu teklifi kabul etmedi ve de eşinin kredi kartlarını iptal etti.



Koca bununla da kalmadı. Eşini birlikte yaşadıkları evden attı. Kadın zor durumda olduğunu söyleyince de eşine 37 lira 'ekmek parası' diyerek gönderdi. Kadın ise bu muamele sonrası mahkemeye başvurdu ve eşine boşanma davası açtı. A.K. eşinden 10 milyon TL'de tazminat da istedi. Boşanma davası dilekçesinde eşini aldatma, zina ve haysiyetsiz bir yaşamla suçlayan kadın, oturdukları villanın da kendisine verilmesinin istedi. Ayrıca A.K. kendisine aylık 50 bin TL nafaka da ödenmesi gerektiğini belirtti.



Öfkeli eş bununla da kalmadı. A.K.'nin avukatı üç taşınmaz, Sapanca'daki arsa, Denizli'de bulunan maden ocakları arazisini de talep ettiklerini söyledi.