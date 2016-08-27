Haber Kaynağı: DHA

Olay, merkeze bağlı Taşkale Köyü Söğütçük Mevkii'nde meydana geldi. Mustafa ve Durdane Yazıcı çifti küçükbaş hayvanlarını otlatmak için yaylada çadır kurdu. Çift, nohut tarlasına çalışmaya giderken küçük Deniz çadırda teyzesi Ayşe Gülçiçek ile kaldı. Öğle saatlerinde kendisinden 3 yaş büyük çocukla çadırın önünde oyun oynayan 2 yaşındaki Deniz Yazıcı ortadan kayboldu. Küçük Deniz'i çadırın önünde bulamayan ve aramaları sonuçsuz kalan teyzesi, eniştesine haber verdi. Aile üyeleri bir süre diğer köylülerle birlikte küçük Deniz Yazıcı'yı aradı. Aile, aramalar sonuçsuz kalınca durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ile iz takip köpekleri geldi. Ekipler yaylada küçük Deniz'in gidebileceği yerleri tek tek aradı. Havanın kararmasıyla el fenerleri ile aramalara devam eden ekiplere köylülerde destek verdi. Torununun kaybolduğunu öğrenir öğrenmez arama çalışmalarına katılmak üzere yaylaya gelen babaanne Ayşe Yazıcı, şöyle dedi:"Oğlum Mustafa ile gelinim Durdane Yazıcı, nohut tarlasına çalışmaya giderken çocukları Deniz’i teyzesinin yanına bırakmış. Teyzesi koyun sağarken, oyun oynamakta olan çocuk bir anda ortadan kaybolmuş. Bizlere haber verildi ve buraya geldik. Çocuğu öğleden bu yana arıyoruz ve bulamadık."Arama çalışmaları sonucunda küçük Deniz'e ulaşılamazken, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Ekiplerin bu sabah tekrar arama çalışmalarına başlayacağı belirtildi.