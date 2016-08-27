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    • 2 yaşındaki çocuk, çadırlarının önünde oynarken kayboldu

    Karaman'da ailesi ile birlikte yaylada kaldıkları çadırın önünde oynarken aniden kaybolan 25 aylık Deniz Yazıcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı. AFAD, Jandarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ekipleri ve köylüler tarafından aranan küçük çocuktan halen haber alınamadı

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 09:02
    2 yaşındaki çocuk, çadırlarının önünde oynarken kayboldu
    Olay, merkeze bağlı Taşkale Köyü Söğütçük Mevkii'nde meydana geldi. Mustafa ve Durdane Yazıcı çifti küçükbaş hayvanlarını otlatmak için yaylada çadır kurdu. Çift, nohut tarlasına çalışmaya giderken küçük Deniz çadırda teyzesi Ayşe Gülçiçek ile kaldı. Öğle saatlerinde kendisinden 3 yaş büyük çocukla çadırın önünde oyun oynayan 2 yaşındaki Deniz Yazıcı ortadan kayboldu. Küçük Deniz'i çadırın önünde bulamayan ve aramaları sonuçsuz kalan teyzesi, eniştesine haber verdi. Aile üyeleri bir süre diğer köylülerle birlikte küçük Deniz Yazıcı'yı  aradı. Aile, aramalar sonuçsuz kalınca durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ile iz takip köpekleri geldi. Ekipler yaylada küçük Deniz'in gidebileceği yerleri tek tek aradı. Havanın kararmasıyla el fenerleri ile aramalara devam eden ekiplere köylülerde destek verdi.  Torununun kaybolduğunu öğrenir öğrenmez arama çalışmalarına katılmak üzere yaylaya gelen babaanne Ayşe Yazıcı, şöyle dedi:

    "Oğlum Mustafa ile gelinim Durdane Yazıcı, nohut tarlasına çalışmaya giderken çocukları Deniz’i teyzesinin yanına bırakmış. Teyzesi koyun sağarken, oyun oynamakta olan çocuk bir anda ortadan kaybolmuş. Bizlere haber verildi ve buraya geldik. Çocuğu öğleden bu yana arıyoruz ve bulamadık."

    Arama çalışmaları sonucunda küçük Deniz'e ulaşılamazken, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Ekiplerin bu sabah tekrar arama çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Karaman, çocuk Kayıp, Kayıp, Deniz Yazıcı

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