2 Yıllık En İyi Bölümler Nelerdir?

Ülkemizde birçok üniversitede iki yıllık bölümler yer almaktadır. Dört yıllık eğitim almak herkese çok cazipmiş gibi gelse de birçok iki yıllık bölüm de iyi bir eğitim ve avantajlı iş olanakları bulunmaktadır

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lkemizde birüniversitede iki yıllık blümler yer almaktadır. Drt yıllık eğitim almak herkeseok cazipmiş gibi gelse de birok iki yıllık blüm de iyi bir eğitim ve avantajlı iş olanakları bulunmaktadır. Son açılan blümler ile beraber toplamda 225 civarında 2 yıllık blüm bulunmaktadır. Bu blümlerin bazıları drt yıllık blümlere gre büyük artılara sahiptir. Son yıllardazellikle sağlık alanında birok iki yıllık üniversite mezununa ihtiyaç durulmaktadır. Öğrencilerin 2 yıllık üniversite eğitimi alabilmeleri iin YGS sınavına girmeleri gerekmektedir. YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 puan türlerinden alacakları puanlar ile blümlere yerleşmektedirler.

Çok farklı alanlarda 2 yıllık en iyi bölümler bulunmaktadır. Bunların birçoğunda öğrencilerin hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında çalışma şansları yer almaktadır. 2 yıllık en iyi bölümler arasında adalet bölümü, çocuk gelişimi ve fitimi bölümü, anestezi bölümü gibi her sektörden bölümler bulunmaktadır.

Adalet B ölümü

Son yıllarda en çok tercih edilen bölümler arasında Adalet Bölümü yer alıyor. Bu bölüme giden öğrenciler iki yıllık eğitimlerini bitirdiklerinde DGS sınavına girerek Hukuk Fakültesine geçiş yapabiliyor. Bu avantaj da bölümün çok popüler olmasını sağlıyor. Ayrıca bölümden mezun olan öğrenciler için geniş iş alanları bulunuyor.

Anestezi B ölümü

Sağlık meslek yüksekokulları arasında en çok iş potansiyeline sahip bölümlerinden birisi de anestezi bölümüdür. Anestezi bölümü mezunları hem özel hem de kamu kuruluşlarında rahat bir şekilde iş bulabilmektedir. Özellikle kamu kuruluşlarında işe giren çalışanlar memur olarak işe başladıkları için dolgun maaşlar alabilmektedirler. Öğrencilerin anestezi bölümüne yerleşebilmeleri için YGS-2 puan türünden tercih yapmaları gerekmektedir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları KPSS puanında düşük puanlar ile kamu kuruluşlarında işe girebildikleri için bu bölüm oldukça popülerdir. Ayrıca kamu kuruluşlarının yanı sıra özel kuruluşlarda da çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ile ilgili çok sayıda işe alım yapılmaktadır.

Optisyenlik B ölümü

Göz hastalıklarının sık görülmesi nedeniyle sağlık sektöründe çok sayıda optisyenlik bölümü mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Mezunlar devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile özel hastanelerde iş bulabildikleri için optisyenlik bölümü 2 yıllık en iyi bölümler arasında yer almaktadır. Bu bölüme girmek isteyen öğrencilerin YGS-2 puan türünden tercih yapmaları gerekmektedir.

Odyometri B ölümü

Odyometri bölümü mezunları işitme, işitme kayıpları, işitme değerlendirme ve işitme ve konuşma bozuklukları rehabilitasyonları üzerine çalışmaktadırlar. Odyometri bölümü mezunları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabildikleri gibi aynı zamanda işitme engelli okullarında da işe girebilmektedirler. Bu yüzden bölüm mezunlarının herhangi bir iş bulma problemi görülmemektedir. Odyometri bölümüne yerleşmek isteyen öğrenciler YGS-1 puanı ile tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Tapu Kadastro B ölümü

2 yıllık en iyi bölümler arasında yer alan bir diğer önemli bölümde Tapu ve Kadastro Bölümüdür. Uzun yıllardır Tapu Kadastro Bölümü mezunları iş bulma konusunda herhangi bir problem yaşamamaktadırlar. Memur olarak işe giren mezunların kazançları da günümüz şartlarına göre oldukça iyidir. Tapu Kadastro Bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin YGS-6 puanı ile yerleşmeleri gerekmektedir.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü

Dünyada ve ülkemizde yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü mezunları oldukça rahat bir şekilde iş bulabilmektedirler. İklimlendirme projelerinde kullanılacak olan cihazların üretiminin artması da bu bölüme olan ilgiyi artırmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar hem iklimlendirme teknolojileri alanında hem de iklimlendirme projelerinde yer alabilmektedirler.