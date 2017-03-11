20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde bulunan 101 adrese operasyon düzenledi.



Meslekten ihraç edilen polislere yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 4'ü emniyet müdürü, 9'u komiser toplam 89 polisten 62'si yakalanarak gözaltına alındı. 27 polisin ise aranmasına devam ediliyor. Eski polislerin, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olan 'ByLock' kullandıkları da ileri sürülüyor.



