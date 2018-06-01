2018 Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

76. Özel Güvenlik Sınavı 3 Haziran 2018 Pazar günü saat 14:00’da yapılacak. Daha sınav yapılmadan en çok merak edilen konulardan biri “Özel Güvenlik Sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak” oldu. 14 – 15 Haziran 2018 tarihinde sonuçları öğrenmek isteyenler ozelguvenliksinavi.com sitesinden sorgulama yapabilirler

76. Özel Güvenlik Sınavı 3 Haziran 2018 Pazar günü saat 14:00’da yapılacak. Daha sınav yapılmadan en çok merak edilen konulardan biri “Özel Güvenlik Sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak” oldu. 14 – 15 Haziran 2018 tarihinde sonuçları öğrenmek isteyenler ozelguvenliksinavi.com sitesinden sorgulama yapabilirler.

76. Özel güvenlik sınav soruları ise sınavdan 3 gün sonra 5-6 Haziran tarihlerinde açıklanır. Özel güvenlikler için hazırlanmış site aracılığı ile soruları online çözebilirsiniz.

76. Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

76. ÖGG sınav sonuçlarını öğrenmek için ozelguvenliksinavi.com sitesine girerek “özel güvenlik sınav sonuçları” sayfası ile kolayca sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Güvenlik Görevlisi, son dönemlerde en popüler meslek gruplarından biri haline geldi. Bu yüzden iş bulmakta zorlanan gençler, güvenlik görevlisi kurslarına giderek sınav için hazırlık yapıyor. Özel güvenlik olmak için yeterli eğitimi alan kişilere verilen sertifikalar tek başına yeterli değil, ayrıca sınavı kazanmaları gerekiyor.

Özel Güvenlik Puanı Nasıl Hesaplanır?

Silahlı veya silahsız özel güvenlik sınavına girenler EGM’nin düzenlediği sınavın sonuçlarına Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’ndan bakabilirler.

Silahsız özel güvenlik puan hesaplama

Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, sınavdaki 100 sorunun 60’ını doğru olarak çözmek zorundadırlar. Diğer sınavlarda olduğu gibi yanlış sorular doğru soruları götürmez. Bu yüzden cevaplamakta zorlanılan sorular boş bırakılmak yerine, en yakın cevap olduğu düşünülen şıklar işaretlenmelidir. Silahsız özel güvenlik sınavında, silah sorularının çözülmesi gerekmez. Her soru 1 puan olup, 100 sorunun tamamını doğru cevaplayanlar 100 puan alırlar.

Silahlı özel güvenlik puan hesaplama

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, ilk aşama olan özel güvenlik temel eğitim sınavındaki 100 sorunun en az 60 tanesini doğru cevaplandırmalıdırlar. Silahsız özel güvenlik sınavına ek olarak silahlı özel güvenlik sınavında ikinci aşamada 25 adet silah sınavı ve 5 atıştan oluşan uygulama kısmı vardır. Silah sınavındaki sorular 2 puana denk gelirken, temel eğitim sınavındaki sorular 1 puana karşılık gelmektedir. Atış uygulamasındaki her bir mermi ise 10 puan değerindedir.

Silah sınavı ve atışlardan en az 60 puan alınmalıdır. Adaylar toplamda 120 puan almalıdırlar. İlk turda yüksek alıp ikinci turda 60’ın altında puan alan adaylar yalnızca silahsız özel güvenlik görevlisi olabilirler. Sınavda başarısız olanlar sınav ücretini ödemek koşuluyla 4 kez sınava katılabilirler. Dört defa sınavı geçemeyen adaylar tekrar kursa yazılarak sınavlara giriş hakkı elde edebilirler.

Özel Güvenlik Sınavı Silah Atışları Ne Zaman Yapılacak?

76. Özel Güvenlik Sınavı’nın ardından yapılacak olan silah atışları uygulaması 4 ve 13 Haziran 2018 tarihlerindedir. Silah atışları uygulama sınavına katılabilmek için adaylar özel güvenlik temel eğitim sınavından 60’ın üstünde not almalıdırlar.

77. Özel Güvenlik sınavı 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacaktır.

78. Özel Güvenlik sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.

79. Özel Güvenlik sınavı 2 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır.