3 çocuk annesi, bıçaklanarak öldürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Süheyla Es, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Es'in 15 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirtildi

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Orman Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Van'da olduğu belirtilen Süheyla Es, evde yanlız olduğu bir sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı 15 bıçak darbesi ile olay yerinde hayatını kaybeden kanlar içerisindeki Es'i, işten eve gelen kızı fark etti. Attığı çığlık üzerine eve gelen komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis inceleme yaparken, Es'in cesedi se otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Es'in, barikatların ve hendeklerin kapatılması için 13 Mart'ta ilan edilen operasyonların ve sokağa çıkma yasağının ardından ailesi ile birlikte Van'a yerleştikleri ve bir süre önce 2 kızı ile birlikte tekrar Yüksekova Orman Mahallesi'nde bulunan evlerine döndükleri, eşi ve 1 oğlunun ise Van'da kalmaya devam ettikleri belirtildi. Es'i bıçakla öldüren saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

