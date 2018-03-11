3'üncü kalple 5'inci yıl

Bursa'da iki kez kalp nakli yapılan 1 çocuk annesi Ayla Kıray (42), 5 yıldan beri üçüncü kalbiyle hayatına devam ediyor. Beslenmesine dikkat eden, kilosunu korumak için spor merkezine giden Ayla Kıray, Türkiye'de ikinci kalp nakli yapılan ilk, dünyada ise üçüncü kişi olduğunu söyledi

Merkez Yıldırım Belediyesi'nde çalışan Ayla Kıray, şu anda 17 yaşında olan oğlu Sabri Can'ı dünyaya getirdikten 2 yıl sonra sık sık bayılmaya başladı. Hastaneye giden Ayla Kıray'a kalp yetmezliği tanısı koyan doktorlar, tek çözümün nakil olduğunu söyledi. Hastalığını kabullenmekte zorlanan, ilaçlarını kullanmayınca bayılma nöbetleri artan Ayla Kıray, o tarihlerde kalp nakli konusunda konferans vermek için Bursa'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Beyazıd ile tanıştı. Prof. Dr. Beyazıd, Ayla Kıray'ı muayene olması ve kalp nakli için kayıt yaptırması amacıyla Antalya'ya davet etti.



AİLESİ KABUL ETMEDİ



Ayla Kıray, 2007 yılında, "Organ nakli yaptırman caiz değil. Allah onun kaderini öyle yazdı, seninki de böyle" diyerek karşı çıkan annesi ve kız kardeşini ikna edip, birlikte Antalya'ya gitti. Prof. Dr. Ömer Beyazıd'a muayene olan Ayla Kıray, nakil sırasına girdi. Hastanede bir hafta süren bu sürecin ardından Bursa'ya geri dönüp işbaşı yaptı.



KALP BULUNDU, PARASIZLIKTAN GİDEMEDİ



Ayla Kıray'a Bursa'ya geldikten 2 hafta sonra Akdeniz Üniversitesi'nden "Size uygun kalp bulundu. Dokular size uygun. Hemen hastanemize gelin" diye telefon geldi. Kıray ise parasızlık nedeniyle kalp nakli için Antalya'ya gidemedi. Kalp de sırada bekleyen emekli bir öğretmene nakledildi. Geçen süreçte durumu kötüye giden Ayla Kıray, 2009 yılında Prof. Dr. Ömer Beyazıd'ın ısrarı üzerine olası bir kalp naklinde yine sorun yaşamamak için Antalya'ya gidip hastaneye yatarak beklemeye başladı. Bu sırada malulen emeklilik için başvuruda bulunan Ayla Kıray'a beklediği kalp, emekli olduğu gün Antalya'da bir motosiklet kazasında beyin ölümü gerçekleşen bir gençten geldi. Annesi ve kız kardeşinden helallik alan Ayla Kıray, 17 Şubat'ta ameliyata girdi. Başarılı bir nakil sonrası, 17 ay sonra taburcu olup Bursa'ya kendisini bekleyen oğlunun yanına geldi.



KALP VÜCUDA UYUM SAĞLAMADI



Ayla Kıray, Bursa'daki yaşamını sürdürürken, bir yıl sonra tekrar rahatsızlıklar görülmeye başlandı. Rutin muayene ve kontrolleri için 2013 yılının haziran ayında Antalya'ya giden Ayla Kıray'a doktorları, "Vücut ile kalp uyum sağlamadı. Sana ikinci kez kalp nakli gerekiyor" dedi. 15 Haziran tarihinde beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki kadın hastanın kalbi, Ayla Kıray'a nakledildi.



Böyle bir olayın Türkiye'de ilk kez olduğunu belirten Ayla Kıray, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"İkinci bir nakil bu zamana kadar Türkiye'de hiç olmamış. Bunu ilk kez benimle yaşadılar. İkinci bir kalp nakli olmadan uzun süre yaşamamın mümkün olmadığı ortaya çıkınca, nakil için karar alındı. Bu kararın çıktığı gün hastanede yatarken ikinci kalp geldi. Ailemin ısrarla karşı olmasına rağmen yine ameliyata girdim. Ameliyat başarılı oldu. Doktorlarım bana Türkiye'de üçüncü kalp ile yaşayan ilk, dünyada ise üçüncü kişi olduğumu söylediler" dedi.



ÜÇÜNCÜ KALP İLE YENİ YAŞAM



Sağlığına kavuşan Ayla Kıray, Bursa'da oğlu ile yaşamını sürdürüyor. Doktorlarının önerisi üzerine beslenmesine dikkat eden, ilaçlarını aksatmayan, Yıldırım Belediyesi'nin açtığı ücretsiz spor merkezine giden Ayla Kıray, enfeksiyon kapmamak için dikkat gösteriyor. Kıray, organ bağışı için de herkese çağrıda bulundu.









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