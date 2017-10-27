32 bin bardakla bu haritayı yaptılar!

Bursa'da bir kolejin spor salonunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 32 bin adet siyah, beyaz ve kırmızı karton bardak kullanılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzünün bir kısmının da yansıtıldığı Türkiye haritası oluşturuldu

Bursa'da bir kolejin spor salonunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 32 bin adet siyah, beyaz ve kırmızı karton bardak kullanılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzünün bir kısmının da yansıtıldığı Türkiye haritası oluşturuldu.



Reklam fotoğrafçısı Cumhur Aygün öncülüğünde, öğrencilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik ekibin görev aldığı 25x12 metre boyutlarındaki koreografi, 25 günde hazırlandı.



Aygün yaptığı açıklamada, 25 yıldır fotoğraf çektiğini, bunun dışında sosyal projelerde rol aldığını söyledi.



İzmir'de 10 Kasım 2012'de 2 bin 400 kişiyi bir araya getirerek Atatürk'ün portresini oluşturduklarını hatırlatan Aygün, "Daha sonra 5 bin 900 kişiyle Nilüfer'de, Anıtkabir'de ise 6 bin kişiyle insanların bir araya gelmesiyle Atatürk portresi oluşturduk. Son olarak Mudanya'da deniz üzerinde barış sembolü yaptık. Sanatın her dalında insanları bir araya getirerek vermek istediğimiz mesajları bu şekilde dünyaya duyuruyoruz." diye konuştu.



"Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunuyoruz"



Aygün, bugüne kadar yaptıkları projelerin uluslararası haber kanallarınca dünyaya duyurulduğunu vurgulayarak, "Aslında bu tarz projelerle Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunuyoruz." dedi.



Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir çalışma hazırladıklarını anlatan Aygün, şöyle konuştu:



"Araştırmalarıma göre daha önce 12 bin 500 bardakla çeşitli figürler yapılmıştı. Biz de bu resimlere bakarak 32 bin bardakla 25x12 metre boyutlarında bir Türkiye haritası, içinde de silüet halinde Atatürk'ün gözlerinin bulunduğu bir çalışma yaptık. Siyah, beyaz ve kırmızı bardaklar kullandık. Yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekiple bu çalışmamazı gerçekleştirdik. Çok güzel bir çalışma oldu. Aslında bu bizim için bir ön çalışmaydı. Daha büyük ve daha zor olanlarını gerçekleştireceğiz."



"Dünyaya barış mesajı veriyoruz"



Aygün, çalışmanın 25 gün sürdüğünü belirterek, "Spor salonunun zemininde her bardağın konulacağı noktanın bilgisayarda yerini tespit ettik. Zemin düzenlemeleri yaptık. Renkler için bardakları özel sipariş verdik. 25 günün sonunda böyle bir çalışma ortaya çıktı. 32 bin bardağı dizmek yorucu ve zahmetli oldu." ifadelerini kullandı.



Bu tarz projeleri tamamlandıktan sonra izlemenin heyecan verici olduğunu dile getiren Aygün, şunları kaydetti:



"Buradaki hissiyat çok güzel. İzmir'deki çalışmayı helikopterden görünce gözlerimden yaşlar geldi çünkü insanları bir araya getirmek hayalimdi ve bu hayalim gerçek olmuştu. Bu son çalışmamızda da bütün öğrencileri salona getirdiğimizde onların mutluluğunu hissettik ve bu bize heyecan kattı. Bundan sonrası için birçok planım var. Sponsorumuz yok ama belediyeler başta olmak üzere kurumlardan destek görüyoruz. Amacımız insanlarla bir araya gelerek güzel şeyler ortaya çıkarmaktır. Dünyaya barış mesajı veriyoruz."