37. Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali

Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali'nde, farklı il ve ilçelerden 120 deve güreşti

37. Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali
20 Ocak 2019 Pazar 15:54

Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneğince Pamucak Güreş Sahası'nda düzenlenen festivalde, farklı il ve ilçelerden 120 deve mücadele etti. Deve güreşi meraklıları güreşleri izlemek için sahayı çevreleyen yamaçları, günün erken saatlerinden itibaren doldurdu.

Vatandaşlar, deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahların kurulduğu alanda güreşleri izlerken, piknik de yaptı. Cazgırın manileri, güreşleri ilgiyle izleyenleri coştururken, bazı vatandaşlar çalan davul ve zurnaya eşlik ederek zeybek oynadı.

Etiketler; #selçuk #efes #deve güreşi #deve
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