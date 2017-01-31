38 günlük bebeğe cinsel istismar!

Van'da özel bir hastaneye kaldırılan ve bir gün sonra ölen 38 günlük erkek bebeğin, cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine, anne ve 2 erkek gözaltına alındı

Olay, geçen 26 Ocak'ta meydana geldi. Rahatsızlık ve kusma belirtileri üzerine anne P.T. ve erkek olan F.A. ve Y.G. tarafından Van'daki özel bir hastaneye getirilen 38 günlük bebek, doktorlar tarafından hemen tedaviye alındı. Yaşama döndürülen bebek ardından da yoğun bakıma alındı. Tedavi sırasında ise bebeğin kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlanınca, hastane yönetimi durumu polise bildirdi.



38 günlük bebek, 22 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Van Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Yapılan soruşturmalar sonucu anne P.T. ve onunla birlikte hastaneye gelen F.A ile Y.G gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüpheliler düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte bugün Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlıların sorguları sürüyor.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Van'daki 38 günlük bebekle ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"İlimizde İpekyolu ilçesinde bir özel hastaneye 26.01.2017 günü 13.00 sıralarında tedavi amacıyla annesi P.T. ile F.A. ve Y.G. isimli erkek şahıslar tarafından götürülen 38 günlük erkek bebeğin yapılan muayenesinde; kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularının bulunduğu, bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedaviye alındığı bilgilerinin İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından tahkikat başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak bahsi geçen şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlar, tahkikat devam ederken tedavi altında bulunan bebek 27.01.2017 günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yakalanarak haklarında işlem yapılan şüpheliler düzenlenen tahkikat evrakı ile 30.01.2017 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





ANNE VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Bebek istismarı olayı ile ilgili adliye çıkartılan anne P.T. ile sevgilisi ve sevgilisinin arkadaşı F.A. ve Y.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan anne ve 2 kişi, cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolunden geçirilmek üzere Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ancak zanlılar güvenlik gerekçesi ile getirildikleri midibüsten indirilmedi. Uzman bir doktor araca gelerek burada sağlık kontrolu yaptıktan sonra zanlılar, getirildikleri araçla geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü.





BARODAN AÇIKLAMA



Van Barosu da istismar olayı ile ilgili açıklama yaptı. Baro Başkanı Murat Timur, yaşanan bu olayın insanlığın geldiği son aşamayı gösterdiğini söyledi. Timur, Baro olarak 2 günden bu yana olayın yakından izlediklerini ettiklerini belirterek şöyle konuştu:



UYUŞTURUCU ALMIŞLAR



"Otopsi raporunda bebeğin ölüm nedeni başına aldığı darbe sonucu ölümü gerçekleştiği belirtiliyor. Ayrıca bebeğin vücudunun belli noktalarında darp edildiği yönünde tespitler var. İstismar noktasında bir takım bulgular var. Adli Tıp Kurumu özellikle çocuktan alınan dokularla birlikte bu konuda net tespit yapacak. Dikkat edilecek hususlardan bir tanesi çocuğun annesinin de şüpheliler arasında tutuklanmış olması. Yine diğer soruşturma dosyasında dikkat edilecek bir diğer husus şüphelilerin uyuşturucu kullandığı iddiası. Uyuşturucu konusu uzun zamandır zaten gündemi meşgul ediyor. Bu da bu sorunun çözümü için çalışmalar yapılması gerektiğini bir daha akla getiriyor. Uyuşturucu kullanım yaşının çok aza düşmesi dikkat edilecek noktalardan bir tanesi."



"İNSANLIĞIN GELDİĞİ SON NOKTA"



Baro olarak olayın takipçisi olacaklarını da belirten Timur, istismar konusunun daha önce de kendilerine yansıdığını ifade ederek şöyle konuştu:



"Ancak, bu konular soruşturmanın gizliliği açısından çok fazla gündeme gelemiyor. Özellikle 40 günlük bir bebeğin istismara uğrama şüphesi hiçbir toplumda hiç karşılaşılmayan bir olay. Bizde bu konuda bilgilendirme amaçlı böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. Şüphelilerin 3'ü tutuklandı. Biz de baro olarak bu olayın takipçisi olacağız. Daha detaylı bilgiler toparlandıktan sonra yeni bir açıklama yapmayı düşünüyoruz. Soruşturmanın ilk aşaması tamamlanmış oldu. Ama şunu ifade edeyim bu da insanlığın geldiği son noktadır. Bizde bu şüphelilerin en ağır cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



İSTİSMAR İTİRAFI



Şüphelilerden 2'sinin verdikleri savunmada istismarı reddettiklerini birini ise istismarı doğrulayacak bir beyanda bulunduğuna dikkat çeken Baro Başkanı Timur, "Şüphelilerinden bir kısmı istismar olayını reddederken bir tanesi istismar olayını doğrulacak bir beyanda bulundu. Şüphelilerden 3'ü de 'Çocuğu beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak derecede kişiyi öldürme' ve bir tanesi hakkında da uyuşturucu madde kullanıma suçundan tutuklandı" dedi.