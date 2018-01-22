38 yerinden bıçaklanmıştı, 9 gün dayanabildi!

Gaziantep'te kocası tarafından 38 yerinden bıçaklanan, yaralı halde kardeşine sığınan kadından 9 gün sonra acı haber geldi

Olay Gaziantep'te meydana gelmişti. Neslihan Kaya, tartıştığı kocasının yanından kalkıp çocuklarının olduğu odaya giderek uyumuştu. Daha sonra kocası gece saatlerinde talihsiz kadını odaya çağırarak ağzına çorap soktuktan sonra genç kadına işkence yapmıştı.



2.5 saat boyunca kocasının işkencesine maruz kalan kadın, eşinin daha büyük bir bıçak almak için mutfağa gitmesiyle kaçmış ve üst kattaki kardeşinin yanına sığınmıştı.



4 çocuk annesi 34 yaşındaki Neslihan Kaya, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırılmış ve tedaviye alınmıştı.



Zavallı kadından bugün acı haber geldi. 9 gündür Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımı ünitesinde tedavi gören kadın yaşam mücadelesini kaybetti.