5 gram ele geçirildi. Çok tehlikeli!

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri tarafından alınan bilgi doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Erzurum'dan Ağrı'ya gitmekte olan bir otomobilde metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli madde ele geçirildi. Nükleer sanayide kullanıldığı belirtilen madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna teslim edilecek

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, dün Erzurum'da Ağrı'ya giden bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada metal bir tüp içinde olan bir madde ele geçirildi. Maddenin içeriği tam tespit edilemedi ancak 'Kırmızı civa' olduğu tahmin ediliyor. 5 gram ağırlığında olan şüpheli maddeye el konuldu ve incelenmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi. Arabada bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.



Yetkililer, ağır bir metal olan kırmızı cıvanın nükleer yönünden oldukça zehirli, pahalı ve tehlikeli bir madde olduğunu belirtti. Erzurum'un sınır kapılarına yakın oluşu nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Gürcistan üzerinden bu tür malzemelerin Türkiye'ye getirilirken ele geçirildiğine dikkati çeken yetkililer, maddi değeri oldukça fazla olan kırmızı cıva maddesinin kaçakçılık ya da dolandırıcılık olaylarında kullanılabileceğini bildirdi.

