500 polisle kaçak operasyonu

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Mahmutpaşa'da bazı iş merkezi ve çarşılara eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalara Turizm Polisi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı

500 polisle kaçak operasyonu

500 polisin katıldığı baskın ve aramalarda tütün, nargile tütünü, elektronik sigara, çay, telefon, biber gazının da aralarında bulunduğu çok miktarda malzameye kaçak oldukları gerekçesiyle el konuldu.  Bazı işyeri sahipleri gözaltına alındı. Bir  iş yeri sahibi gazetecilere tepki gösterdi. Gerginlik araya giren polis tarafından önlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #baskın #operasyon #fatih
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