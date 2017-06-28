500 polisle kaçak operasyonu

500 polisin katıldığı baskın ve aramalarda tütün, nargile tütünü, elektronik sigara, çay, telefon, biber gazının da aralarında bulunduğu çok miktarda malzameye kaçak oldukları gerekçesiyle el konuldu. Bazı işyeri sahipleri gözaltına alındı. Bir iş yeri sahibi gazetecilere tepki gösterdi. Gerginlik araya giren polis tarafından önlendi.
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