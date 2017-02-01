51 Hava Harp Okulu öğrencisi daha tahliye oldu

FETÖ kapsamında yargılanan 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında mahkeme tahliye kararı verdi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanarak ceza evine gönderilen 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında mahkeme kararını açıkladı.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, aylık rutin yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde, 51 öğrencinin gizli haberleşme programı olan Bylock programının kullanmadığı bilgisi üzerine, delilleri de değerlendirerek 51 sanığı tahliye etti.



Mahkeme daha önce de yaptığı değerlendirmede 43 öğrenciyi tahliye etmişti. Böylelikle tahliye olan öğrenci sayısı 94'e yükseldi. Bu kapsamda 48 öğrenci ise hala tutuklu bulunuyor.



Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılamaya 28 Mart 2017'de başlayacak.