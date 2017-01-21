6 aylık hamile eşini öldürdü, bu notu bıraktı

İstanbul'da önceki gün bir kişi 6 aylık hamile eşini öldürdü ve bu notu bıraktı

İstanbul Eyüp'te önceki gün korkunç bir cinayet işlendi. Alınan bilgiye göre Bahattin E., oğlu ve gelininde haber alamayınca evlerine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca Bahattin E. çareyi bir iş makinesi kiralayarak eve balkondan girmekte buldu. Eve giren Bahattin E., içeride gelinini kanlar içinde buldu. Bahattin E. durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından tek kurşunla vurulmuş olan 22 yaşındaki 6 aylık hamile Sultan E.'nin öldüğünü belirledi.



Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dış kapıya bırakılmış bir not buldu. Notta, “3 haftalık tatile çıktık. Telefonlarımız kapalı olacak. Görüşmek üzere” yazısının bulunduğu açıklandı. İçeriye giren polis yatak odasının kapısına da bırakılmış “Karımı her şeyden, herkesten çok seviyorum. Poyraz’ım (Doğacak çocuğumun adı) seni de çok seviyorum. Bu hayatta daha çok yapamadım. Tutunamadım. Sizi cennete, kendimi de cehenneme gönderiyorum. Herkesten özür dilerim ama babam ve annem sebebim siz oldunuz. EREN SULTAN POYRAZ.” yazısını buldu.



Cinayet şüphelisi olarak kocayı aramaya başlayan polis, zanlının Tunceli'ye gittiğini öğrendi. İstanbul'dan Tunceli'ye giden polis, Erencan E.'yi burada yakalayarak İstanbul'a getirdi.



Çiftin komşuları ise yaptıkları açıklamada çiftin 1 yıl önce evlendiğini ve sürekli kavga ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Habertürk)