6 otobüs cayır cayır yandı

Bursa'da yolcu otobüslerinin park ettiği alanda yangın çıktı. Yangında 6 otobüs kullanılamaz hale geldi.



Bursa'nın otogarında otobüslerin park ettiği alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 01.00 civarında çıkan yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler ise kısa sürede büyüdü ve diğer otobüslere de sıçradı.







Olay yerine 10 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye araçları 2 saatin sonunda yangını söndürebildi. Ancak otobüslerden 6'sı kullanılmaz hala geldi. Bir otobüste de hasar oluştu.



Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemiyor. Ancak güvenlik ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

