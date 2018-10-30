60 bin Suriyeli ülkesine döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ve TSK'nın İdlib'te oluşturduğu gözlem noktalarının ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı her geçen gün artıyor

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin İdlib'in güvenli bölge olması nedeniyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ederken bugüne kadar gidenlerin sayısı 60 bine ulaştı. Suriyeliler, İdlib ve çevresinin güvenli bölge olması nedeniyle evlerine döndüklerini söyledi.

Bu arada, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nı ülkesinde yakınları ile geçiren Suriyelilerin verilen izinleri süresince de dönüşleri devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda giden 83 bin kişiden 71 bini geri döndü. Kurban Bayramı'nda ise giden 46 bin Suriyeliden 32 bini bayram izinlerini tamamlayarak Türkiye'ye geldi. Her iki bayramda toplam giden 129 bin kişiden bugüne kadar gelenlerin sayısı 103 bini bulurken kalan 26 bin kişinin de 31 Aralık 2018 yılı sonuna kadar gelmesi bekleniyor.