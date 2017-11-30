66 pilot ve askere gözaltı kararı!

Eskişehir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında havacı muvazzaf askerler ile pilotlarında da bulunduğu 66 kişinin yakalanması için 11 ilde operasyon başlatıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak başlattığı soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker, pilot ve örgütün mahrem imamlarının da bulunduğu 66 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı. Eskişehir merkezli 11 ilde bu sabah gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 40 ayrı adresi baskın düzenlendi. Gözaltına alınanların Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldüğü belirtildi.



50 GÖZALTI



Eskişehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 66 şüpheliden 50'si yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah erken saatlerde Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman illerinde eş zamanlı oparesyon gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyonda aralarında havacı albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubaylar ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 50 kişinin gözaltına alındığı, 16 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.