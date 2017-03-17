69 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 75 sanıklı davada, 69 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verildi. Mahkeme, 3 komutanın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de 5 celsesi görülen duruşmada, 72'si tutuklu toplam 75 sanık hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların aileleri de izleyici olarak katıldı. Dünkü duruşmada akşam saatlerine kadar tüm sanıkların savunmaları tamamlandı.



SAVCI TUTUKLULUKLARININ DEVAMINI İSTEMİŞTİ



Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, delillerin henüz toplanmamış olması, sanıkların kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istemişti. Savcı, duruşmalarda savunma yapan tüm sanıkların benzer mahiyette ifade vermelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, bunun, örgütsel birliktelikle hareket ettiklerinin göstergesi olduğunu söylemişti.



HAKİM UYARDI



Savcının mütalaası üzerine sabah saatlerinde başlayan duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı. Taleplerin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı Hulusi Pur, kararını açıklamadan önce, karar açıklandıktan sonra da 5 günlük sükûnetin aynı şekilde sürdürülmesini, alkışlayan ve ıslık çalanlar hakkında işlem yapılacağı uyarısında bulundu.



69 SANIĞA TAHLİYE VE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI



Heyet, Hava Harp Okulu öğrencisi 69 sanığın tahliyesine hükmetti. Tahliye edilen sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve bulundukları yere en yakın karakola ayda bir imza atma yönünde adli kontrol tedbiri de koydu.



3 KOMUTANIN TUTUKLULUKLARINA DEVAM



Heyet, tutuklu sanıklar Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, Teğmen Harun Ay ve Teğmen Burhanettin Kazancı'nın suçun vasıf ve mahiyetine, delil durumuna, öngörülen cezaların alt ve üst sınırına, tutuklu kaldıkları süre ve kaçma ihtimallerini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



DURUŞMA 18 MAYIS'A ERTELENDİ



Tüm sanıkların Bylock kullanıp kullanmadıklarının sorulması için emniyete yazı yazılmasına karar verdi. Heyet, duruşmayı 18 Mayıs tarihine bıraktı. Dava, Çağlayan'daki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda devam edecek.