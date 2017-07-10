69 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, yurt genelinde yürütülen operasyonlarda; 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3-10 Temmuz tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde bin 124 operasyon gerçekleştirildi

TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 555 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 47'si ölü, 15'i teslim, 7'si sağ olmak üzere toplam 69 terörist etkisiz hale getirildi.

96 DEAŞ VE 520 FETÖ/PDY GÖZALTISI

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 96 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 520 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında; Ağrı, Bartın, Bursa, Sivas, Zonguldak, Adana, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Isparta, Ordu, Sivas ve Sakarya'da 124 şüpheli gözaltına alındı.



Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 136 operasyonda; piyasa değeri 13 milyon 722 bin 866 TL olan 987 kilo esrar, 126 kilo eroin, 0,6 kilo kokain, 6,5 kilo metamfetamin, 1,37 kilo sentetik kannabinoid maddesi, 8 bin 841 uyuşturucu hap, 803 bin 264 kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 936 bin 274 TL olan 684 bin 806 kaçak sigara, 31 bin 696 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında, 3 bin 106 kişi gözaltına alındı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 130'u denizlerde olmak üzere bin 755 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 61 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadeleye ilişkin şu bilgiler verildi:



"FETÖ/PDY, Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 96 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 520 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı.Öte yandan sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında; Ağrı, Bartın, Bursa, Sivas, Zonguldak, Adana, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Isparta, Ordu, Sivas ve Sakarya'da 124 şüpheli gözaltına alındı.Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 136 operasyonda; piyasa değeri 13 milyon 722 bin 866 TL olan 987 kilo esrar, 126 kilo eroin, 0,6 kilo kokain, 6,5 kilo metamfetamin, 1,37 kilo sentetik kannabinoid maddesi, 8 bin 841 uyuşturucu hap, 803 bin 264 kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 936 bin 274 TL olan 684 bin 806 kaçak sigara, 31 bin 696 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında, 3 bin 106 kişi gözaltına alındı.Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 130'u denizlerde olmak üzere bin 755 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 61 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadeleye ilişkin şu bilgiler verildi:"FETÖ/PDY, PKK /TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1.784 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 536 kişiden 80'i gözaltına alınmıştır"

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