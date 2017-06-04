7 yaşındaki Yasin'den 14 aydır haber yok

KONYA'nın Akören İlçesi'nde evlerinin önünde oynarken kaybolan 7 yaşındaki Yasin Şahin'den 14 aydır haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, "Ne arayan var, ne de soran. Oğlum unutulup gitti. Sanki böyle bir çocuk hiç kaybolmamış gibi kimsenin umrunda değil" dedi

Akören İlçesi'ne bağlı, daha önce 'köy statüsünde' olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan 4 çocuklu Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, geçen yılın 4 Nisan günü okuldan geldikten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız devam etti. Çalışmalar kapsamında, başta evin çevresi olmak üzere, havadan askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracılığıyla, karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi.



ARAMALAR 24 GÜN SÜRDÜ



Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve bunun aktığı Apa Gölü girişi Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arandı. Aramalarda, Yasin Şahin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı.



"NE ARAYAN NE SORAN VAR"



Aylardan bu yana kendilerini kimsenin arayıp, sormadığını belirten baba Yavuz Şahin, "Aylardır bizi ne arayan var, ne de soran. Oğlum unutulup gitti. Sanki böyle bir çocuk hiç dünyaya gelmemiş, kaybolmamış gibi kimsenin umrunda değil. 14 aydır neler çektiğimi bir Allah bilir" dedi.

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