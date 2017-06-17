8 aylık hamile eşini öldürmüştü, sebebi belli oldu!

Bilecik'te Hüseyin Kartal'ın, kendisini terk etmek isteyen ve 8 aylık hamile olan eşini bebeği aldırmadığı için 29 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cani kocanın 'aldır' dediği bebek yaşıyor

Bilecik'in Ertuğrulgazi mahallesinde, bir fabrikada çalışan ve aile içi geçimsizlik nedeniyle hakkında 3 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Hüseyin Kartal (35), ikinci eşi olan Melike Kartal'ın (29) kaldığı eve gitti. Eşyalarını toplayıp yakınlarının yanına gitmek isteyen eşiyle tartışan Kartal, daha sonra eşini birçok yerinden bıçakladı.



Olay yerinden ayrılıp polisi arayan Hüseyin Kartal, "Karımı bıçakladım" diyerek evin adresini verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Evde kanlar içerisinde ağır yaralı olarak bulunan Melike Kartal, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



BEBEK SEZARYENLE DOĞDU

29 yerinden bıçaklandığı tespit edilen 8 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Kartal'ın karnındaki erkek bebek ise sezaryenle alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin bıçak darbesi almadığı ve solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Minik bebek, daha sonra ise Isparta'ya sevk edildi.