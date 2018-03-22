8 yaşındaki kızı kuyuya sokup... Korkunç olay!

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunu zorla götürdükleri mezarlık yakınında 170 santim derinliğindeki kuyuda cinsel istismarda bulunup, bu anları cep telefonuyla kaydeden 13 yaşındaki E.G. 7, 15 yaşındaki arkadaşı Y.G. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen iki çocuğun yaşı 18'den büyük olsaydı E.G. 54 yıl, Y.G. ise 40,5 yıl hapis cezası alacaktı

Olay, 23 Ağustos 2017'de Aşkale ilçesinde meydana geldi. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi H.G.'nin dayısının torunu E.G. ile arkadaşı Y.G., küçük kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 24 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine konuldu. Y.G.'nin cep telefonunu inceleyen polis, cinsel istismarın kaydedildiği video ve fotoğraflar buldu. Küçük kızı 170 santim derinliğinde, 120 santim genişliğinde kuyuya indiren iki arkadaşın yaptıkları eylemleri saniye saniye kayda aldığı belirlendi.



'ANNE BENİ KURTAR'



E.G. ve arkadaşı Y.G. hakkında Erzururum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, ifadesine yer verilen anne, olayları kendi gözüyle gördüğünü bildirdi. Kendisinin bahçede oturuken evde olan kızının televizyon izlediği anda birden kaybolduğunu belirten anne H.G., şunları söyledi:



"Kızımın evde olmadığını fark edince evin önünden geçen 13-14 yaşlarındaki çocuklardan şüphelendim. Kızımı aramaya çıktım. Mezarlığın çevresine geldiğimde kızımın 'yapma' şeklinde söylediğini duydum. Sese doğru gittiğimde kuyunun içinde kızımı ve iki erkek çocuğunu gördüm. Kızım 'anne beni kurtar' diye bağırdı. Olayın nasıl olduğunu sorduğumda kızım 'E.G. eve girip televizyonu kapattı, kollarımdan tutup dışarı çıkardı. Dışarıda biri daha vardı o da eliyle ağzımı kapattı. Evin yukarısında bir kuyunun içerisine götürdüler' dedi. Kızıma bunları yapanlardan şikayetçiyim."



'SANA BİR SÜRPRİZİM VAR'



Olay günü internet kafedeyken E.G.'nin kendisini cep telefonuyla aradığını söyleyen Y.G., "Bana, 'Sana bir sürprizim var, mezarlığın olduğu yere git' dedi. E.G. kızı daha sonra buraya getirdi. E.G. bana daha önce de 2 ya da 3 kez kızla ilişkiye girdiğini anlattı" diye konuştu.





DNA'LAR UYUMLU ÇIKTI



Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikyatri Anabilim Dalı'ndan verilen raporda E.G.'nin fiilin hukuki anlam ve sonuçları yaşıtları düzeyinde algılamasına ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişmesine engel herhangi bir psikopatolojisinin olmadığı vurgulandı. Küçük kızın kıyafetlerinden alınan DNA örnekleri Trabzon Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde incelendi. Alınan sperm örneklerinin Y.G. ve E.G. ile uyumlu olduğu belirlendi.





'CEZAEVİ BİZE GÖRE DEĞİL'



Davanın dün görülen 3'üncü celsesinde karar çıktı. Son savunmaları alınan Y.G., "Olay nedeniyle çok pişmanım. 1 yıldır cezaevindeyim. Okuluma devam etmek istiyorum" derken, E.G. ise "Cezaevi bize göre bir yer değil. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.





YASAL ZORUNLULUK GEREĞİ CEZALAR DÜŞTÜ



Mahkeme heyeti, E.G.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan önce 18 yıl hapis cezasına mahkum etti. E.G.'nin eylemi birden fazla kişiyle işlediğini dikkate alan heyet, cezayı 27 yıla çıkardı. Suça sürüklenen çocuğun eylemi 15 yaşından küçük kıza karşı cebir kullanmak suretiyle işlediğini belirterek, 40.5 yıla yükseltti. Küçük kıza bu eylemleri E.G.'nin 3 kez yapması nedeniyle ceza 54 yıla çıkaran mahkeme, suça sürüklenen çocuğun 12-15 yaş aralığında olmasından 27 yıla indirdi. Yasa gereği bu yaş aralığındaki suça sürüklenen çocukların 7 yıldan fazla ceza verilememesi nedeniyle heyet, E.G.'nin cezasını 7 yılda bıraktı. Mahkeme heyeti, aynı suçtan Y.G.'ye verdiği 40.5 yıllık cezayı 15-18 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocukların yasa gereği 12 yıldan fazla ceza alamaması nedeniyle bu şekilde bıraktı. Heyet, iki arkadaşın hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.



SSÇ'LER İÇİN İNDİRİMLER AZALTILMALI



Hukukçular, cinsel istismar düzenlemelerinde suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) için yasa gereği zorunlu indirimlerin de azaltılması gerektiğini bildirdi. Eylemde bulunan suça sürüklenen çocukların, hukuki anlamda olayların farkında olduğunu vurgulayan hukukçular, yasa gereği yapılan indirimlerin mağdur taraf ailelerini üzdüğünü belirtti.