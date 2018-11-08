ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 12 kişi öldü. Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar&Grill adlı barda silahlı saldırı yapıldığını bildirdi. Saldırı üzerine güvenlik güçleri ve acil durum görevlileri olay yerine varırken, halktan bölgeden uzak durmaları istendi

ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü
08 Kasım 2018 Perşembe 14:33

Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar&Grill adlı barda silahlı saldırı yapıldığını bildirdi. Ventura Şerifliğinden Yüzbaşı Garo Kuredjian, silahlı saldırganın, yüzlerce kişinin bulunduğu barda etrafa ateş açması sonucu 11 kişinin yaralandığını, saldırganın öldüğünü söyledi. 

Saldırı sırasında barda olan 19 yaşındaki görgü tanığı Tayler Whitler, yüzünün bir bölümü kar maskesine benzer bir şeyle örtülü saldırganın etrafa rastgele ateş ettiğini ifade etti. Saldırı üzerine güvenlik güçleri ve acil durum görevlileri olay yerine varırken, halktan bölgeden uzak durmaları istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #saldırı #bar #silahlı
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