ABD ile Türkiye arasında vize krizi yaşandı. ABD'nin vize hizmetlerini süresiz olarak askıya almasının ardından Türkiye'den de misilleme geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği şaşırtan bir karar aldı. Büyükelçilik, vize hizmetlerini süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. Açıklama ise Twitter hesabından yapıldı.



Açıklamada şunlar belirtildi: 'Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD Misyonu'nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin, taahhütleri yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla şu andan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır.'





Türkiye'den yanıt geldi

ABD'nin bu açıklamasından sonra Türkiye'nin Washington büyükelçiliğinden de bir açıklama geldi. ABD'nin bu kararına misilleme yapan Türkiye Washington büyükelçiliği de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldığını duyurdu.Açıklama şu şekilde: "Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti’ni, ABD Hükümeti’nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD’deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Söz konusu uygulama etiket vizenin yanı sıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır."