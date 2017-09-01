Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu!

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar, hastanelerin acillerini doldurdu

Acemi kasaplar bu bayramda da işbaşındaydı. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da memleketin dört köşesinden acemi kasaplar haberi geldi.





Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti



Bursa'da kurbanını keserken yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.



Bursa’da hastaneler, bayramın ilk günü acemi kasapların akınına uğradı. Kurban keserken elini ya da bacağını kesen ya da hayvanların tekme ve boynuzlarıyla yaralananlar hastanelere koştu. Durumu ağır olanlar ambulanslarla, hafif yaralılar ise kendi özel araçlarıyla hastanelere geldi. Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir saat içerisinde 45 acemi kasap tedavi olmak için geldi.



Büyükbaş kurbanlığı keserken bacağından yaralanan Orhan Saylı, ''Danayı yatrdık, kafasını kaldırırken boynuzu bacağıma girdi. Dikiş atıldı, bunada şükür'' diye konuştu.





Kayseri'de acemi kasaplar, kendilerini yaraladı



Kurban Bayramı'nın ilk gününde pek çok acemi kasap, kurbanlıkları kesmek isterken kendilerini yaraladı.



Bayram namazının kılınmasının ardından, belediyelerce belirlenen kesim yerlerine gelenler, kurbanlarını kesmeye başladı. Bu sırada, büyükbaş hayvanların tekme ve boynuz darbeleriyle ya da kesim sırasında bıçağın kayması sonucu birçok kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ya da özel araçlarıyla hastanelerin acil servislerine getirildi. Burada tedavileri yapılan yaralılar, taburcu edildikten sonra tekrar kurban kesim yerlerine giderek, kesilen kurbanlarını teslim aldılar.



Kendini yaralayan 'acemi kasaplar'dan bazıları basın mensuplarına, 'Biz acemi kasap değiliz. Ancak bir yanlışlık oldu ve kendimizi yaraladık. Acemi kasap diye yazmayın'' dediler.





Tokat'ta acemi kasaplar hastanelere akın etti



Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerine yaralayarak hastanelere akın etti.



Tokat'ta Kurban bayramı dolayısıyla protokol üyeleri sabah saatlerinde Erenler Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua etti. Vali Ömer Toraman, huzurevine giderek burada yaşlıları ziyaret etti. Bu arada kent merkezinde kurban kesen bazı kasaplar kendilerini yaralayarak hastanelere akın etti. İl genelinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden kendilerini yaralayan 43 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.





Adana'da 70 kişi hastanelik oldu



Adana'da kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar kendilerini yaralayınca hastanelik oldu.



Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.



Yaralananların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Kurban kesmeye çalışırken yaralanan yaklaşık 70 kişinin tedavi için kent merkezindeki hastanelere geldiği öğrenildi.



Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu olan Ahmet Kesin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin kurbanını keserken kullandığı bıçağın kayması sonucu elinden yaralandığını söyledi.



Parmağına 3 dikiş atıldığını belirten Kesin, "3 adam bir koyunu kesemedik." dedi.



Bir başka yaralı Mehmet Oduncu ise koyunu tutarken elini kestiğini kaydederek, "Babam deriyi yüzerken ben elimi vurdum. Babam kesmedi ben kestim aslında. Az daha parmakları koparıyorduk." diye konuştu.





İzmit'te acemi kasaplar hastanelik oldu



İzmit'te, kurbanları kendileri keserken, etleri doğrarken, hayvanı yere yatırırken altında kalarak yaralanan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu.



Kurban Bayramı'nın ilk günü hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu. Kurbanı keserken, etleri doğrarken ellerini kesen, kurbanlık hayvanları yatırmaya çalışırken altında kalarak yaralananlar hastanelere geldi. Bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli Devlet Hastanesi'ne 20, Seka Devlet Hastanesi'ne 11, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 13, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ise 7 kişi olmak üzere 51 acemi kasap geldi. Hastanede tedavi gören acemi kasaplardan Osman Keskin, "Hayvanı yatırırken kolum altında kalarak kırıldı"' dedi. Hastaneye tedavi olmaya gelen Hasan Dilek ise kesilen eline 8 dikiş atıldığını söyledi.





Acemi kasaplar hastanelere akın etti



Denizli'de kurbanlarını keserken, ellerini yada bacaklarını kesen acemi kasaplar, yine hastanelerin acil servislerini doldurdu. Denizli Devlet, Servergazi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine öğle saatlerine kadar 117 acemi kasap geldi.



Her yıl Kurban Bayramları'nda hastanelerin acil servislerinde yaşanan acemi kasap görüntüleri bu bayramda da değişmedi. Kurbanlarını keserken vücutlarının çeşitli yerlerini kesen acemi kasaplar acil servisleri doldurdu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, başka el, kol ve bacakları olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanıp, soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı. Öğlen saatlerine kadar Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne toplam 117 acemi kasap başvurdu. Acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.





Gaziantep'te, acemi kasaplar kendilerini yaraladı



Gaziantep'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.



Gaziantep'te, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi sokakta veya evlerinin çatısında kurbanlıklarını kesti. Ancak, kesim sırasında çok sayıda kişi yanlışlıkla bıçak ve satır ile el, kol veya bacaklarını yaraladı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralananlar, yakınları tarafından ya da çağırılan ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Acemi kasaplar, acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde de 17 kişi, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaraladı. Yaralanarak hastaneye gelen acemi kasaplar tedavi edilerek evlerine gönderildi. Eşiyle birlikte kurban keserken yanlışlıkla elini kesen Ayşe Cankaya, "Eşime kurbanın derisini yüzerken yardım ediyordum. Bir anlık dalgınlık sonucu bıçakla elimi kestim" dedi.