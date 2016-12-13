Acıya daha fazla dayanamayan şehit annesi kalp krizi geçirdi

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen hain saldırıda polis memuru Yasin İke de şehit düşmüştü. İke dün toprağa verilirken, acılı anne 49 yaşındaki Yeter İke de Esenyurt Mahallesi'nde bulunan evine giderek taziyeleri kabul etti. Akşam saatlerinde göğüs ağrısı yaşamayan başlayan anne, şikayetinin artması üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede acılı kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alınan Yeter İke'nin kalp damarlarından birinin tıkalı olduğu ve anjiyo yapılacağı kaydedildi.
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