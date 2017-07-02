Adalet yürüyüşüne sıcak ayarı

Adalet Yürüyüşü'nde Sakarya Üniversitesi girişi Esentepe Meydanı'nda ilk mola verildi. Yaklaşık 7 kilometre süren yürüyüş ardından havanın da aşırı sıcak olması nedeniyle normalde yarım saatlik verilecek mola uzun tutularak yürüyüşün öğleden sonra başlamasına karar verildi.

Sıcaktan etkilenenler yol kenarlarındaki çimlere yatarak dinlenmeye çalıştı. Yürüyüş sırasında yol kenarında duran birkaç kişi, üzerinde Türkiye ve Kanada bayrakları bulunan 'We demand justice' (Biz adalet istiyoruz) yazılı pankart açtı. CHP Beşiktaş örgütü tarafından yürüyüş sırasında tutuklu akademisyenler için yaklaşık 600 metre uzunluğunda dilekçe açılarak yüründü. Yürüyüş sırasında üst geçitlerde korteji bekleyenler da gül yaprakları atarak yürüyenlere destek verdi.Marmara Depremi'nde birinci derecede yakınlarını kaybedenlerin geçici barınmaları için yapılan İzmit'te Arızlı Irak Konutları'nda oturanlar da yürüyüşe katıldı. Depremzeleder, 'Biz de adalet istiyoruz. Arızlı depremzedeleri' yazılı dövizler taşıdı.Depremzedeler adına konuşan Recep Uğur, "2008 yılından itibaren bürokratlarla sorunumuz devam ediyor. Depremzedelerin konutlarını ellerinden alıp bürokrat konutları yapmaya çalışıyorlar. Elimizde protokollerimiz ve daha önce çıkan yargı kararlarımız var. 2013 yılında dönemin Kocaeli Valisi Ercan Topaca çözüm sundu, biz depremzede konutların devrini beklerken şimdi elimize tebligat geldi ve tahliye etmemiz söylendi. Burayı tahliye etme şansımız yok. Burası depremzedeye hibe. Bize bu tebligatı gönderen kurum ile mülkiyet- kiracı ilişkisi gelişmiş değil, onun için de gönderilen tebligatı kabul etmiyoruz. Halkımız çatılarda ellerinde benzin bidonlarıyla bekliyor, buradan çıkmayacağız. Adalet bekliyoruz ve mumla arıyoruz. İzmit çıkışına kadar da bu yürüyüşe katılacağız" dedi.Lütfiye Gönüller ise, depremzede olduklarını konutlardan çıkarılmalarını halinde kendilerini yakacaklarını anlatırken, "Bizi çıkartmaya çalışırlarsa evleri yakacağız. 78 yaşındayım, İzmit'e kadar adalet için yürüyeceğiz" diye konuştu.