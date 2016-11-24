Adana'da Valiliğe bombalı saldırı: 2 ölü, 21 yaralı

Adana Valiliği'ne bu sabah teröristler bomba yükü araçla saldırı düzenledi

Adana'da Seyhan İlçesi'nde bulunan Adana Valiliği binasının önündeki otoparkta patlama meydana geldi. Saat 08.05 sıralarında meydana gelen patlama kentin büyük bölümünde duyuldu.



Teröristlerin bombayı açık otoparka önceden getirdiği ve tam mesai saatinin başladığı sırada infilak ettirdiği öğrenildi. Patlama ile otoparkta yangın çıkarken, orada bulunan diğer araçlar da yanmaya başladı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ilk belirlemelere göre saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 21 kişinin de yaralandığını ifade etti.



Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları çevredeki hastanelere taşırken, başta valilik binası olmak üzere çevredeki binaların camlarının da kırıldığı öğrenildi.



KADIN TERÖRİST GETİRMİŞ



Patlama ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre bomba yüklü araç 33 plakalı. Aracı ise kimliğini gizlemek için başörtüsü takan bir kadın terörist getirdi.



Kadının mesai saatine yakın bir zamanda aracı getirip otoparka bıraktığı, aracı valinin makam aracının park alanına yakın bir yere bıraktığı öğrenildi. Kadının uzaklaşması sonrası da patlamanın olduğu bildirildi.





BAHÇIVAN ÖLDÜ



Ölenlerden birinin Seyhan İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nde görev yapan Gökhan Aygül olduğu öğrenildi. Aygül'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu ve valilikte bahçıvan olarak görev yaptığı açıklandı. Patlamada hayatını kaybeden ikinci kişinin de erkek olduğu ancak kimliğinin henüz belli olmadığı öğrenildi.



Kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 21 yaralıdan bazılarının hayati tehlikesi devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.