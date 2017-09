ADD'den 'Habur'u kapatma' önerisi

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararını kınamanın yetersiz olduğunu söyleyerek, "Habur Sınır Kapısı'nı kapatın, yapacak hiçbir şeyleri kalmaz" dedi

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 'Bağımsız Kürdistan' için 25 Eylül'de yapacağı halk oylamasına tepki gösteren ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, tatil için geldiği Çeşme'de bir açıklama yaptı. Türkiye'nin komşularıyla barış ilişkisinin bittiğini ileri süren Çölaşan, "Barzani olayı, aslında bizim iktidarın bildiği, destek verdiği bir programdır. Görünüşte 'kınıyoruz' diyorlar. Kınama yetmez ki! Elinizde bu sürece engel olabilecek kozlar var. Habur Sınır Kapısı'nı kapatın, yapacak hiçbir şeyleri kalmaz. Onların petrolleri, bizim doğalgaz boru hatlarımızdan gidiyor. Karayollarımızdan gidiyor. En az 200'e yakın şirketimiz orada iş yapıyor. Türkiye'nin aleyhine, bölgesel sınırları bile 'Kürdistan' diye gösteren televizyonun yayınlarını, biz Türksat'tan yapıyoruz. Saymakla bitmeyecek kadar onlara fiilen engel olabileceğimiz kozlar var" dedi.



Barzani'nin Bağımsız Kürdistan'ı kurulduğu an, Kerkük'teki Türkmenler ve Türkiye'deki Türkmen yapısının doğrudan etkileneceğini ileri süren ADD Genel Başkanı Çölaşan, "Bu bir İsrail, Amerikan ve Kürdistan projesidir. Ancak bağımsızlığını kazanamayacaktır. Orada petrol vardır. Şu an bile petrolün büyük çoğunluğu Amerika ve Batı şirketleri tarafından yönetilmektedir. Nasıl bir bağımsızlık olacaktır? Emperyalist oyunun içinde Barzani ile zavallı bir Kürdistan yapılanması görüyoruz. Türkiye, bunu önleyecek güçtedir. Şu anda önleyecek her şeyi yapabilir. Ama bu iktidar bunu yapmaz. Çünkü orada kendi önayak olduğu şirketler var" diye konuştu.

