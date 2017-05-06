Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'Hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ü darbe girişiminin ardından serbest bırakan ve meslekten ihraç edilen eski hakim Çetin Sönmez, dün gece Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde yakalandı.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yayınlanan ihraç listesinde adı bulunan ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yakalanan Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski Hakim Çetin Sönmez'in Muğla'ya geldiğini öğrenen ekipler, hareket geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Sönmez'in kullandığı otomobil, Ortaca'da oluşturulan kontrol noktasında dün gece durduruldu. Araçta bulunan Sönmez, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sönmez'in emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.



ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

FETÖ/PDY'nin sözde 'Hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ü darbe girişiminin ardından serbest bırakan ve hakkındaki gözaltı kararı sonrası Ortaca'da yakalanan eski hakim Çetin Sönmez, işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi. Sönmez'in bu sabah havayoluyla Dalaman'dan Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.Çetin Sönmez'in sözlü ifadesinde, ağır ceza hakimi olduğunu, iş yoğunluğu nedeniyle vekaleten görev yaparken Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu dosyalara baktığını, kendisini tanımadığını söylediği öğrenildi.