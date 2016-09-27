Haber Kaynağı: AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından İzmir, Manisa, Konya ve Kütahya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.İzmir adliyesinde örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 101 şüpheliden aralarında adliye çalışanları ile yakınlarının da bulunduğu 88'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında zabıt katibi, mübaşir ve yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu öğrenildi.Bazı şüphelilerin, örgütün kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına kurduğu kriptolu iletişim programı ''Bylock''u kullandığı belirtildi.Şüphelilerin ev ve adliyedeki odalarında arama yapıldı.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.İzmir Adliyesine yönelik 10 Ağustos'ta da operasyon düzenlenmiş, FETÖ adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin de aralarında bulunduğu 81 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.