Adnan Oktar'a bir şok daha!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar ile beraber 235 şüphelinin malvarlıklarına el koyma kararı alındığı ve şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandığı belirtildi. El koyma kararları bugün itibariyle tapu ve bankalara gönderildi

Adnan Oktar'a bir şok daha!
11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:44

Başsavcılığın talebi üzerine 31 ayrı suçlamaya yönelik haklarında soruşturma yürütülen Adnan Oktar ve 235 şüpheli hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce, mal varlığına el koyma kararı verildiği ifade edildi. Soruşturma aşamasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun da ulaştığı da öğrenildi. El koyma kararının bugün itibariyle  tapu ve bankalara gönderildiği de kaydedildi. Öte yandan arama yapılan suç mahallindeki kıymetli her türlü mal ve eşyaya da el koyma kararı alındığı belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adnan oktar #adnan oktar mal varlığı
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