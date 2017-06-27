Ağaç budarken akıma kapılarak öldü

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Fındıklı Köyü’nde meydana geldi. İstanbul’da bir şirkette çalışan Recep Yaman, eşi ve çocuğuyla birlikte Ramazan Bayramı tatili için geldiği memleketi Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde babasına ait ıhlamur ağacının elektrik tellerine yakın dallarını budamaya başladı. Bu sırada bir dal parçası elektrik tellerinin üzerine düştü. Yaman, çıplak eliyle dalı aldığı sırada akıma kapıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan 1 çocuk babası Yaman, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaynak: DHA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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